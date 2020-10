Linnateater jõuab Salmes esimese uuslavastuseni

Just Salme tänava kultuuripalee ruumides alustas kunagi oma tegevust Riiklik Noorsooteater, praeguse Tallinna Linnateatri eelkäija.

"Siin majas ei ole tubli poolteist aastat midagi toimunud ja renoveerimine on just selles võtmes, et Linnateatril oleks ajutine mängukoht ja kodu selleks ajaks, kui 4. kvartalis ehituseks läheb," selgitas Tallinna Linnateatri direktor Raivo Põldmaa "Aktuaalsele kaamerale".

Suure saali kõrval on valminud ka kaks nn black box teatrisaali kolmandal korrusel. Siia kolib teater järgnevatel kuudel üle oma väikeste saalide repertuaari. Suures saalis on esimeste tooliridade arvelt toodud lava ja näitlejad publikule lähemale.

Laupäeval esietendub Salme tänaval briti stsenaristi Mark Hayhursti draama "Nad tulid keskööl". Näitlejad kinnitasid, et ehkki suure saaliga harjumine võtab aega, tunnevad nad end hästi.

"Eks ta paneb häälekasutust mõtestama ja paratamatult peab rohkem energiat saali üle rambi lükkama kui Linnateatri väikses saalis," sõnas näitleja Priit Pius.

"Kõik, kes mind teavad, teavad, et astusin 12-aastasena siia majja sisse sooviga näitlejaks saada. Tollane näiteringi juhataja Aime Lutsar võttis mind lahkesti vastu, pani veidraid asju tegema, misjärel algas sügav ja kiindumust täis armastus teatritegemise vastu. See maja on mu teine kodu," rääkis näitleja Indrek Ojari.

"Linnateatris on aastatega väikse saali mugavus läinud kontidesse küll, et natukene on vaja kohaneda ja sundida ennast küll kõvema häälega rääkima ja otsida seda orgaanikat. Aga tänaseks on lust, saab põmmutada ja öelda neid õudusi, mida minu tegelane siin ütleb," lisas Ojari.

Laupäeval esietenduv draama jutustab II maailmasõja eelsel Natsi-Saksamaal toime pandud vägivallast teisitimõtlejate vastu. Näidend põhineb tõestisündinud ajaloolistel sündmustel.

"Kõige huvitavam ja paeluvam oli püüda mõista, kuidas see kõik nii läks. Eks ta tekitab kõhedust ja lõppkokkuvõttes tuleb inimestest, ka iga tegelase motivatsioonidest aru saada. Tuleb olla rolli advokaat ja põhjendada enda jaoks kõik ära," selgitas Ojari.

"See lugu räägib ühe ema võitlusest oma poja eest. Sel lool on väga üldistav mõõde, sest oli palju inimesi, kes olid sarnase saatusega," lisas Pius.

Teistes osades Anu Lamp, Egon Nuter, Argo Aadli, Kalju Orro, Tõnn Lamp ja Aksel Ojari ja teised. Näidendi tõlkis Triin Sinissaar. Lavastaja on Diana Leesalu, kunstnik Jaagup Roomet, helilooja Ardo Ran Varres.