Aidi Vallik: lastekirjanikul on tagasiside saamine aina keerulisem

Kirjanik Aidi Vallik tõdes, et lastekirjanduse kohta arvustusi enam peaaegu et ei ilmugi, mis teeb aga tagasiside saamise keerulisemaks.

"Lastekirjanduse arvustusi ei ilmu enam eriti palju. Umbes kümne aasta eest oli lugu sellega justkui parem, aga nüüd on jäänud väga väheseks. Suurtes lehtedes enam peaaegu lastekirjanduse arvustusi ei olegi. Vahel harva veel Krista Kumbergilt midagi avaldatakse ja Mari Kleinilt ka, aga vähe. Väga vähe ilmub lastekirjanduse ülevaateid ja arvustusi," rääkis Vallik kultuurisaates "OP".

Samas on vastukaja kirjanikutöös väga oluline. "Kirjanik ei tööta ju kellegi alluvuses. Tal ei ole ülemust, kes tuleb ja ütleb, kuule, sa oled viimased kolm aastat nii tublit tööd teinud – ma mõtlesin, et paneks sulle palka juurde. Või siis vastupidi, et sa lähed koputad ülemuse uksele, kuule, kas sa oled märganud, et ma olen kolm aastat väga head tööd teinud – äkki paneks mulle palka juurde? Sellist asja lastekirjanduse ei ole, sest lastekirjanik töötab üksinda, nokitseb üksinda, mõtleb üksinda ja seetõttu on iga vastukaja ääretult hinnaline," tõdes Vallik.

Hiljuti andis Vallik välja lasteraamatu "Seebu maailm", mis on tema sõnul pigem tõsise loomuga lasteraamat. "See räägib lapse armastusest ema ja isa vastu ja mis sellest siis saab ja järele jääb, kui vanemad abielu lahutavad," ütles Vallik.

Aidi Valliku lasteraamat "Seebu maailm" Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Äsja ilmus tal aga teinegi raamat – "Minu Haapsalu", kus Vallik jagab lugejatega mälestusi oma Haapsalus veedetud lapsepõlvest. Kirjanik tõdes, et aja jooksul on mitmed asjad muutunud ja tänapäeva lastel enam sarnast vabadust, nagu tal omal ajal, enam ei ole.

"Ma kirjutan ju seal raamatus, kuidas me käisime Haapsalu piiskopilinnuses ringi kolamas. Tõstsime uksed maha ja ronisime üleval müüride peal. Tänapäeval oleks midagi sellist teha ilmselt suht mõeldamatu – tänapäevased 17-aastased ei pääsekski kuskile sellistele territooriumitele enam väga ligi, sest kõik on lukku pandud ja ära turvatud ja valve all," meenutas Vallik.

Ta lisas, et tal on hea meel, et talle "Minu Haapsalu" kirjutamise ettepanek tehti, sest ise ei oleks ta selleni muidu ehk jõudnud. "Just see, et kas ma ikka oskan, kas ma ikka suudan ja kas ma olen nüüd küps – selle ära otsustamiseks on teinekord tõuget vaja," ütles Vallik.