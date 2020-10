Margus Bamberg näitusest "Kribamised": see, mis välja tuleb, selgub töö käigus

Margus Bamberg on küll kogu elu joonistanud, kuid elu jooksul on ta töötanud eri valdkondades, praegu on ta näiteks bussijuht. Joonistamisega hakkas ta tõsisemalt tegelema viie-kuue aasta eest ja on nüüd isegi üllatunud, et esineb näitustel.

Väga oluliseks osaks oma elust peab ta töötamist Tallinnfilmis nukufilmi osakonnas animaatorina. "Ma arvan, et sealt on see kõik pärit," tõdes ta ja lisas, et kui keskkond on vastav, siis mingil määral on fantaasia õpitav. "Hommikust õhtuni tehakse ainult nalja, pulli ja püütakse üksteist üle trumbata."

Bamberg ütles, et tööga alustades on tal olemas ainult üldine idee, aga see, mis sellest välja tuleb, selgub ikka töö käigus. Pärnu linnagalerii kunstnike majas saab Margus Bambergi näitus "Kribamised" vaadata 21. novembrini.