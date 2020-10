Tähistatakse põnevikukangelase Jack Reacheri sünnipäeva

Jack Reacher on üks väheseid kirjandustegelasi, kelle sünnikuupäev on täpselt teada. Sel puhul on põhjust pakkuda kohvi ja pidada maha põnevikuvääriline jutupidu, mida veavad Krista Kaer ja Karl Martin Sinijärv.

Reacher ise on parasjagu maailma või väikest inimest päästmas, aga need, kes rännumehe tegutsemisest rõõmu tunnevad ja tunnustust avaldada tahavad, on oodatud kohvi jooma. Inimesed, kohv ja bluus on ju Reacherile väga olulised. Elusat bluusi mängib Andres Roots.