Edith Sepp: kinokülastajad on muutunud nooremaks

"Samas kui vaadata erinevust näiteks Artise eelmise ja selle aasta oktoobrikuu vahel, siis tegelikult on külastajate arvu kukkumine ainult 22 protsenti. Kusjuures kassatulu ei olegi kukkunud, sest poole hinnaga pileteid ostetakse vähem – ehk pensionärid ostavad vähem – ja tegelikult kassatulu on kukkunud ainult viis portsenti. Tegelikult on muutunud see inimene, kes praegu kinoteatris käib," rääkis Sepp "Ringvaates".

Sepp tõi välja, et üks menukaid hetkel kinos jooksvaid filme on "O2", mida on käinud vaatamas juba 55 000 inimest. Samas tõdes Sepp, et välisfilme leiab praegu kinokavast vähe, mistõttu paljud inimesed kinno ei kipugi.

Sepp lisas, et vaatamata koroonaviiruse levikule on kinos praegu ohutu käia, sest kinosaalides on ruumi palju, desinfitseerimisvahendid on olemas ja ka ruumide ventilatsioon on hea. Lisaks on võimalik hoida distantsi, sest seansse on palju ja ühele seansile enamasti tormijooksu ei ole.

Nii kinos kui ka teatris on praegu soovitatav kanda maski. "Ma arvan, et ei ole Eestis praegu teatrit, kes ei kardaks, mis siis saab, kui kõik jälle kinni pannakse. Kui selle hinnaks, et me saame teha seda, mida me kõige rohkem tahame teha, on see, et inimesed kannaksid maski ja meie ise ka, et me püsiksime terved, siis see on ju väga väike hind, mis selle eest maksta," rääkis Noorsooteatri näitleja Taavi Tõnisson ja lisas, et terved inimesed on teatrisse alati väga oodatud.

Küll aga tõdes ta, et on märgata muutust selles, kui pikalt inimesed plaane ette teevad – enam ei taheta teatripileteid pikalt ette osta, vaid teatrikülastusi plaanitakse pigem spontaansemalt. Tõnisson lisas, et teatris on nad omalt poolt teinud kõik, et külastajatel oleks seal turvaline ja et kõik tunduks ka võimalikult normaalne.

"Ühtepidi me justkui töötame ja elame tavapärast elu. Ehku peale on väga keeruline midagi ette planeerida, kui kogu aeg on kuklas hirm, et homme pannakse meid kinni. Ometigi elama peab ja seepärast me proovime elada nii, et me üritame planeerida võimalikult normaalselt," sõnas Tõnisson ja lisas, et mänkukavas on nad siiski teatud muudatusi teinud. Näiteks ei mängita enam majas korraga mitut etendust, etenduste kellaaegasid on muudetud, saalid tehakse varem lahti jne.