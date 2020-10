Otseülekanne laupäeval: kaheksa väikelinna räägivad korraga kahanemisest

Lisaks näitustele tehakse pärast avamist linnades näitust ning linnaväljakute arhitektuuri tutvustavad ekskursioonid. Mitu linna on loonud ka erikava. Näiteks korraldatakse Rakveres noortele Arhitektuurikooli töötuba "Uuri ruumi", Võrus esitab ehtsat Itaalia muusikat Tommasso Primavera, Tõrvas pakub einet kodukohvik Supelung ning Põlvas näeb ja kuuleb tulemöllu ning trummareid.

"Plats! Väärikas kahanemine. 8 linna" keskendub kahanevate linnade elukeskkonna kvaliteedi parandamisele kaheksa väikelinna näitel. Nende linnade linnaväljakud valmisid Eesti Vabariik 100 arhitektuuriprogrammis "Hea avalik ruum". Näituse autorid on Jiri Tintera, Kalle Vellevoog, Garri Raagmaa, Martin Pedanik ja Paulina Pähn. Algselt selle aasta kevadel toimuma pidanud Veneetsia arhitektuuribiennaalil Eestit esindav näitus jõuab rahvusvahelise publikuni kevadel 2021.

Näituse autorite sõnul on rahvastiku kahanemise põhjused globaalsed, kuid tagajärjed lokaalsed. Üks viis, kuidas selle nähtusega võidelda, on keskenduda elukvaliteedi parandamisele ning kohatunnetuse ning -identiteedi tugevdamisele. Kvaliteetsel linnaruumil on selles võitluses väga oluline roll ning selle heaks saavad linnad ja arhitektid väga palju ära teha. Kaheksa näitust aitavad teadvustada arhitekti võimalusi - ent ka vastutust - elukeskkonna kvaliteedi eest seismisel ja selle tõstmisel.

Näitused avatakse väikelinnades erinevates kohtades - mõnes linnas näeb näitust linnaväljaku väligaleriis, mujal mõnes galeriis või väljakuäärses hoones. Sisult sarnased näitused tutvustavad linnaelanike ja professionaalsete fotograafide tehtud fotodel linnu kolmel ruumiskaalal: riik, linn ja linnasüda.



Näitused on avatud:

Rapla kultuurikeskuse Rütmani galeriis 31. oktoobrist kuni 15. novembrini.

Võru keskväljakul 31. oktoobrist kuni 20. novembrini.

Valga keskväljaku väligaleriis 31. oktoobrist 14. novembrini.

Tõrva keskväljakul 31. oktoobrist 29. novembrini.

Põlva keskväljakul 31. oktoobrist 29. novembrini.

Kuressaare Kultuurikeskuse fuajees 31. oktoobrist 12. novembrini ja 13. novembrist 29. novembrini vallamajas (Lossi 1).

Elva keskväljaku väligaleriis 31. oktoobrist 31. detsembrini.

Rakvere Pika tänava platsil 31. oktoobrist 15. novembrini.



Täpsema info iga linna näituse asukoha ja lahtiolekuaegade kohta leiab leheküljelt www.eestiarhitektuur.ee.