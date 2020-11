Otseülekanne kell 19.15: vestlus filmi "Leonhard Lapin. Protsess" režissööri Margit Mutsoga

Linastus ja kohtumine tegijatega sarjas tuleb 2. novembril Sõpruse ekraanile Margit Mutso dokumentaalfilm "Leonhard Lapin. Protsess", millele järgneb vestlus režissööriga. Vestlusest on võimalik osa saada ka ERR-i kultuuriportaali vahendusel.

"Leonhard Lapin. Protsess" (2020)

1950ndate aastate Lõuna-Eesti alevipoisi elu-, võitlus- ja loomevaim on kange ning temast kujuneb Nõukogude Eesti võimsaim avangardist, keda iseloomustavad produktiivsus, loovus ja kirglikud suhted. Legendaarse kunstniku ja arhitekti hoog ei ole raugenud tänaseni – pigem vastupidi!

Film esitab tervikloo Leonhard Lapinist kui loojast, kuid fookuses on Lapin just arhitektina, kelle kunsti- ja arhitektuurilooming on liikunud tuntavalt paralleelradadel. Avanevad ka peategelase maailmavaade, tõekspidamised ja mässumeelne olemus.

Filmis astuvad lisaks peategelasele üles arhitektid Vilen Künnapu ja Toomas Rein, arhitektuuriajaloolane Andres Kurg, Leo kauaaegne elukaaslane Kristel Jaanus jpt.

Film algab kinos Sõprus kell 18.00 ning filmile järgneb vestlus režissöör Margit Mutsoga. Vestlust viib läbi Andres Kurg.