Wend: minge metsa

Sõber Jarek Kasar mainis kunagi, et ära karda klišeesid, need töötavad. Alustan siis ka seda arvustust ühega: pole halba ilma heata!

Koroonaajastut ilmestab see ütlus minu hinnangul suurepäraselt. Välismaale ei saa, aga reisida ju tahaks. Ei jää muud üle kui avastada uut ja hästiunustatud vana siinsamas ning reisida Eestis. Hea sõber Lemo teeb seda oma uues seriaalis "Metslased". Jalgsimatk läbi Eesti, kaks nädalat, ja nagu reisiseltskond ise ütleb, "ligi 400 kilomeetrit päikest, vihma, ville, higi, naeru, pisaraid ning tonnide viisi kogemusi ja tarkusi".

Olles näinud kolme osa, julgen öelda, et tegemist on kvaliteetse loodusdokumentaaliga, kus peaosalist, kaunist Eestimaad, avastavad hästi valitud ja oma rolli sobivad kõrvaltegelased nagu korraldaja Janek, laulja Elina, kroonik Lemo, loodustark Kaidi, näitleja Ago ja teised. Pluss veel lugematu hulk inimesi, kes n-ö teele jäävad ... Suuresti on huvitavate kohtumiste taga hea eeltöö, kuid mõni juhuslik kohtumine on lihtsalt loteriivõit. Võtkem näiteks vanaproua Massiarul sarja teises osas. Seisis teine, 70 aastat tagasi Massiarule sisserännanu, tee ääres, ajas muhedat juttu ja läks vaikselt oma teed edasi. Justkui episood heast, väikelinna elu kajastavast filmist. Ehe ja vahetu.

Sarja pildikeel on liialdamata kvaliteetne. Selle eest vastutab operaator Manuel Mägi, kellel on silma detailidele ja neid selles sarjas jagub. Lisaks sujuvale pildikeelele on sarjas harivaid fakte, õpetlikke näpunäiteid, meenutusi ajaloost, meie maanurga kantide erinevaid tahke, lugusid jne.

Lemo varasemate reisisaadete ("Eesti lipp ümber ..." sari) juures on mind alati paelunud muusikaline režii — julge ja vaheldusrikas. Kuid "Metslaste" juures pean ütlema, et Lemo, hold your horses. Anna hetk hingetõmbeaega. Las ma kuulatan korra, sekundi või viis, metsa kohinat ja sambla sahinat.

Soovitan "Metslasi" soojalt. See on heas mõttes koguperesaade. Hariv, põnev ja meelelahutuslik, paras lastega nädalavahetusel vaadata. Uskuge, kui suudate nad nattipidi nutiekraani juurest teleriekraani ette kangutada, siis nad ei kahetse. Teie ka mitte!

Kui alustasin klišeega, siis ka lõpetan – ah, minge metsa!

Hea töö, Lemo!