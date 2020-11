Konrad Mäe preemia pälvis Mall Paris

Mall Paris on lõpetanud Eesti riikliku kunstiinstituudi maalikunsti osakonna 1984. aastal ja esineb näitustel alates 1981. aastast. Ta on Eesti kunstnike liidu, maalikunstnike liidu ja akvarellistide ühenduse liige. Paris on osalenud arvukatel ühisnäitustel Eestis ja välismaal ning korraldanud mitmeid isiknäitusi. Hiljuti Kunstihoone galeriis toimunud ühisnäitusel "Õed" (20.12.2019–09.02.2020) koos Edith Karlsoniga eksponeeris Mall Paris uusimat maali- ja akvarelliloomingut.

Konrad Mäe preemia žüriisse kuulusid tänavu Tiiu Rebane ja Jaan Elken Eesti maalikunstnike liidust, Anne Parmasto ja Mari Vallikivi Eesti kultuurkapitalist ning Vano Allsalu ja Elin Kard Eesti kunstnike liidust.

Konrad Mäe nimelist medalit ja preemiat annavad Eesti kunstnike liit, Eesti kultuurkapital ja Eesti maalikunstnike liit alates 1979. aastast. Preemiaga kaasneva medali autor on metallikunstnik Enn Johannes.

Varem on Konrad Mäe preemiaga tunnustatud teiste hulgas Alice Kaske, Enn Põldroosi, Toomas Vinti, Jaan Toomikut ja Tiit Pääsukest. Möödunud aastal pälvis preemia Urmas Pedanik.