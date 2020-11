Kakskeelne luulekogumik "Sinisild/Sinisilta" viib Soome ringreisile

Valikus on lapsepõlveluulet, anekdootlikke naljapoeeme, reisi- ja armastusluulet. Antoloogia koostas eesti-soome juurtega Tallinna gümnasist Reijo Roos ning see valmis kooli kohustusliku uurimustööna. Eestikeelsete luuletuste kõrval on ka tõlked soome keelde, samuti on raamatul järelsõna Jürgen Rooste sulest.

Raamatu koostaja ütles, et ilmselt on tegemist maailma esimese teosega, mis on sündinud Tallinna ja Helsingi ühislinnas Talsingis.

"Alguses oli mõte teha luulekogu, kus on minu luuletused ja külalised, aga nüüd on seal nii palju suuri nimesid, et oleks ebaeetiline olnud panna ennast sinna keskele," märkis "Aktuaalsele kaamerale" koostaja Reijo Roos.

"Selle tegemise käigus õppisin väga palju ka eesti ja soome ühisest luulemaailma kohta," lisas ta. Roosi sõnul oli antoloogiasse luuletuste valimise punane joon see, et need moodustaksid Soome ringreisi.

"See algab Helsingist, siis läheb põhjapoole, kuni jõuab Utsjoeni ja siis tuleb vaikselt alla tagasi ehk sa saad sellest kätte sellise Soome ringreisi mulje," sõnas Roos.