Tartu mehhiklased pidasid surnute päeva Meiu Mündi näituse avamisega

Tartus elav mehhiko neiu, näol surma naiskehastust kujutav maaling, laulis Dia de Muertose päeval laulu, mis sattus juhuse tahtel ka eesti maalikunstniku Meiu Mündi ellu. Just selle laulu tõttu tegi eestlane, kes Mehhikos käinud pole ega sealsest kultuurist varem ei teadnud, surma kujutava maaliseeria, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Sattusin Youtube'ist nägema ühte väga ilusat videot. Hiljem selgus, et see on üks väga tuntud mehhiko traditsionaal ja see oli niivõrd haarav minu jaoks, et kuidagi sealt hakkas see arenema. See oli kuidagi nii ilus, ma polnud midagi sellist varem kuulnud," rääkis Münt.

Maalid kujutavad peamiselt La Calaverat ehk otsetõlkes pealuud. Ka kunstnikku lummanud laul räägib justnimelt surma ilust.

"See laul räägib naisest, Catarinast, kes on ka nendel maalidel. Ta kujutab surma ilu. See on stiilne ja värske, ühtpidi kurb, aga samas temas on ka rõõmu. Väga ilus laul, mis on alati mehhiklaste südames," selgitas mehhiklanna Dalisa Camci.

Koos näituse avamisega tutvustasid Tartu mehhiklased surnutepüha kombestikku, mis küll on väga sarnane meie hingedepäevale, kuid värvikirevam.

Hingedepäeva kombel akendele ja kalmudele lihtsalt küünalde asetamise asemel teevad mehhiklased surnute öö ajaks lahkunutele püha altari. Just sellise panid esmaspäeval oma lähedaste jaoks püsti ka Tartu mehhiklased.

"Altariga meenutame lahkunud inimesi, aga see on samas ka tähistamine, sest nendel päevadel tulevad nad tagasi koju. Me valmistame neile sööki ja näiteks pakume neile koduteele vett kaasa," selgitas Damci.

Meiu Mündi maaliseeria on üleval Aparaaditehases asuvas tARTu poes.