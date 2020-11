Elo Liiva uus isikunäitus toob vaatajateni tõsised ja valusad teemad

Skulptor ja installatsioonikunstnik Elo Liiv avab teisipäeval, 3. novembril galeriis Noorus oma esimese isikunäituse Tartus. Näitus "Useful (AB)use" on kogumik elamise tõsiste ja valusate teemade käsitlustest visuaalsete lühivormidena installatsioonide kujul.

Näituse tähelepanu keskmes on vägivaldsus ja pahatahtlik manipuleerimine, oma lähedaste ning ümbritseva maailma #kasutamine (#use) või pigem #ärakasutamine (#abuse).

Elame maailmas, kus igale tootele antakse kaasa mitmekeelsed kasutus- ja hooldusjuhendid, aga elamiseks koos oma lähedastega tuleb igaühel justkui ratast leiutada ning leida tee õnneliku suhteni vahel liigagi valusate katsumuste kaudu.

Maailm on ohtlik paik, kus vägivallatsejal jätkub alati õigust ja põhjendusi ning ohvrid omandavad jumaliku ande transformeerida kõik heaks. Ohvrite metamorfoosne väljumine vägivaldsetest suhetest, ühiskonnas aktsepteeritud ja aktsepteerimata sotsiaalsetest ootustest ja normidest läbi närimine ning iseenda üles leidmine, armastusel ja hoolel rajanevate suhete hoidmine on kunstniku sõnul ordeneid vääriv kangelastegu.

Näitusel saab näha nii uusi kui ka remixitud vanemaid töid.

Galeriis Noorus ei toimu hetkel koroonaviiruse laialdase leviku tõttu ametlikke avamisi.

Näitus jääb avatuks kuni 21. novembrini. Vestlusõhtu kunstnikuga toimub 19. novembril kell 16.

Elo Liiv on tuntud eelkõige skulptori ja õppejõuna, aga teda seostatakse ka inimõiguste, rohelise maailmavaate ning pärimuskultuuri edendamisega. Tema loomingut iseloomustab mitmekülgsus, installatiivsus ja eksperimentaalsus.

Liiv armastab toimetada avalikus ruumis, luua nihet, komponeerida visuaalsusega, valgusega. Tema töödes kajastuvad maailmavaatelised ja sotsiaalsed teemad, aga ka sügavam psühhoanalüüs ja mentaalsed seisundid. Tema skulptuurid ja installatsioonid on ülimalt inimlikud, olgu tegemist masinate, loomade või inimestega. Jääb tunne, et nad teavad meist midagi rohkem, et nad on elus. Portreteeritavaid on kujutatud meditatiivses rahulolus, leppimises iseenda ja ümbrusega, aga mitte allaandjate, vaid olukorra valitsejatena. Rääkides tõsistest teemadest, õnnestub autoril esile tuua hinge kriipivate olukordade absurdsust, langemata samas meeleheitesse, vaid kutsudes leidma võtit väljapääsu leidmiseks ning andes edasi austust kõige elava suhtes.