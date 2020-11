Galerii: Tallinna Keskraamatukogu kinkis lastele raamatuid

Tallinna Keskraamatukogu 2007. aastal algatatud raamatu kinkimise projekti eesmärgiks on tagada, et lapsed on esimeses klassis õppimise ajal koos õpetajaga läbi käinud tee koolist raamatukokku ning on õppinud tundma raamatukogu teenuseid. Sel sügisel palub Keskraamatukogu esimeste klasside õpetajatel oma lähima raamatukoguga kokku leppida, kuidas raamatute üleandmine läbi viia. Õpilased on oodatud raamatukogudesse, raamatukoguhoidja saab tulla raamatutega kooli külla või toimetada raamatud kooli ning tutvustada raamatut ja raamatukoguteenuseid veebi teel.

"Kade lehm ja tige lumehang" on Markus Saksatammele iseloomulikult humoorikas ja fantaasiarohke. Autori sõnul sai ta innustust Eno Raua koostatud ja 1969. aastal ilmunud lasteraamatust "Kirju-Mirju", mistõttu said raamatukaante vahele samamoodi luuletused ja lühikesed lood. Katrin Erlichi illustratsioonid on detailirohked ja mängulised ning pakuvad lugemise kõrval samavõrra avastamisrõõmu. Raamatut saab laenata Keskraamatukogu raamatukogudest ning lugeda ka e-raamatuna Lastelehel või e-raamatukogus Overdrive.

Alates 2007. aastast on Tallinna Keskraamatukogu igal aastal kirjastanud ühe uue lasteraamatu, mille saavad kingiks kõik Tallinna munitsipaal-, riigi- ja erakoolide õpilased sõltumata koolis kasutatavast õppekeelest.