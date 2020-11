System of a Down avaldas üle 15 aasta uut muusikat

Armeenia-Ameerika päritolu ansambel System of a Down tuli üle 15 aasta uuesti kokku ja avaldas kaks lugu pealkirjadega "Protect the Land" ja "Genocidal Humanoidz", et juhtida tähelepanu Mägi-Karabahhi konfliktile.

"Nüüd on see aeg käes, sest meil neljal on ühtse häälena midagi äärmiselt olulist öelda," selgitas ansambel. "Need kaks laulu – "Protect The Land" ja "Genocidal Humanoidz" – räägivad mõlemad raskest ja tõsisest sõjast, mis on toimumas meie kultuurimaal Artsahhias ja Armeenias," vahendas Consequence of Sound nende avalduse sisu.

"Oleme uhked, et saame neid lugusid teiega jagada ja loodame, et need meeldivad teile. Lisaks soovitame lugeda rohkem nende tausta kohta ja kui olete seda teinud, loodame, et saate inspiratsiooni rääkida sellest kohutavast ebaõiglusest ja inimõiguste rikkumisest, mis seal praegu toimub."

Kogu lugude pealt teenitud tulu Bandcampis annetab bänd konfliktis kannatanute aitamiseks, et toetada neid esmatarvete ja muu abiga.

Enne reedet ei olnud System of a Downi liikmed pärast 2005. aasta albumite "Mezmerize" ja "Hypnotize" ilmumist koos uut muusikat välja andnud, kuid hiljutised sündmused bändiliikmete esivanemate kodumaal on toonud kaasa muutuse. Pole teada, kas tulemas on midagi veel.