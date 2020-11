Linnateater peatab kolmapäevani etendustegevuse

Neljapäeval, 5. novembril sai üks Linnateatri näitleja COVID-19 diagnoosi ja kuna näitleja osales 3. ja 4. novembril toimunud etendustel, suunas teater kõik kontaktsed eneseisolatsiooni ja tühistas lähiajal toimuma pidanud etendused, kus astuvad üles haigestunuga kokku puutunud näitlejad.

"Senise kogemuse põhjal teistes Eesti teatrites, kus viibis hiljem tuvastatud nakatanu, ei haigestunud ükski teine teatrikülastaja ega teatritöötaja," märkis Linnateatri turundusjuht Margus Küppar.

"Terviseameti hinnangul on rahulikult kõrvuti ühes ruumis istudes, ka pikema aja vältel, nakatumine väga vähetõenäoline. Vaatamata sellele oleme etendustegevuse praegu ajutiselt peatanud."

Kõik haigestunuga kokku puutunud kolleegid saadetakse Küppari sõnul erakorralisele testimisele ja teater ei taasta etendustegevust enne, kui on selge, et kõik etenduse andmisega seotud töötajad on terved.

Tulenevalt viiruse peiteajast on Tallinna Linnateatri etendustegevus peatatud esialgselt kuni kolmapäevani (11.11.2020). "Otsused edasise osas tehakse uue nädala alguses, kui on selgunud kontaktsete testitulemused," lisas Küppar.

Kuna teater on kogunud viiruse leviku tõkestamiseks külastajate kontaktandmeid, said nad tekkinud olukorrast teavitada ka mainitud etendustel osalenuid. Teatrile e-posti aadressi jätnud külastajaid teavitas teater olukorrast hommikul, telefoninumbri jätnud külastajaid teavitab teater reede jooksul. Lähikontaktsetega võtab ühendust ka terviseamet.

Ärajäävate etenduste piletid teater asendab või ostab tagasi.

9.11 "Vanja" asendusetendus toimub 26. jaanuaril, kehtivad samad piletid ja kohad

9.11 "Nad tulid keskööl" asendusetendus toimub 19. jaanuaril, kehtivad samad piletid ja kohad

10.11 "Kaks vaest rumeenlast", piletid ostetakse tagasi 20. novembrini

10.11 "Kirsiaed", piletid ostetakse tagasi 20. novembrini

11.11 "Vanja" asendusetendus toimub 27. jaanuaril, kehtivad samad piletid ja kohad

11.11 "Nad tulid keskööl" asendusetendus toimub 16. veebruaril, kehtivad samad piletid ja kohad

Kui asendusetendusele pole võimalik tulla, ostab teater piletid tagasi või võimaluse korral vahetab ümber 20. novembrini Tallinna Linnateatri kassas. Piletilevist PDF-pileti ostnutel palub teater piletite tagasiostuks ühendust võtta Piletilevi kontoriga (tel 624 8032, info@piletilevi.ee).