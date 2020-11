Kontsertsari "Rituaalid" kannab pärimust muusika ja kirjanduse kaudu edasi

Kontsertsarja "Rituaalid" eesmärk on edasi kanda pärimust läbi muusika. Otsitakse rituaalsuse ilminguid tänapäeval ning seoseid meie juurte ja igapäevase käitumise vahel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Reedene kontsert on pühendatud Peipsiveere vanausulistele. Kõlab dirigent Valeri Petrovi vanausulise vaimuliku värssidele kirjutatud "Patuste laulud" ning Vahur Afanasjev loeb muusika vahele lõike oma romaanist "Serafima ja Bogdan", mis räägib Peipsiveere külaelust ja sealsetest vanausulistest.

"Vahur räägib tsiviilelust, mis pattusid me võime teha ja meie laulame, mis meid ootab, kui me teeme neid pattusid. See on selles suhtes väga eksperimentaalkontsert," rääkis dirigent Valeri Petrov.

Afanasjev sõnas, et on võõramaalasena vanausuliste külades varem elanud. "Tõsine komme vanausulistel pidi veel olema see, et võõrast tassist ei tohi juua. Koroona ajal väga mõistlik mõte, et võta oma tass kaasa. Rituaal võib olla väga ratsionaalne," ütles Afanasjev.