Uued koroonapiirangud huviharidust esialgu ei puuduta

Kooriproovid ja rahvatantsurühmade harjutused, kus nakatumisvõimalus on kõige suurem, jätkuvad senikaua, kuni seda saab teha ohutult ja turvaliselt.

Paide meeskoor alustas hooaega juba septembris, äsja jäi selja taha isadepäeva kontsert. Ärevad teated koroonarindelt on aga teinud mehed ettevaatlikuks.

"Püüame käsi kogu aeg desinfitseerida ja ikka on öeldud, et kui end ikka vähe tõbisena tunned, siis ära tule proovi, jäta vahele. Oled tervem, tule uuesti," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" Paide meeskoori president Hannes Kukk.

Ta tõdes, et proovide tegemiseks interneti vahendusel nad valmis ei ole, sest neil kõigil ei ole seda võimalust. "See ei ole hea. Eks me teeme siis pausi ja kui jälle võimalus tuleb, siis me laulame edasi."

Rahvatantsijad leiavad aga, et koroonaviiruse leviku iseärasuste tõttu on tantsuproovis nakatumise võimalus pisut väiksem kui kooriproovis. Paide Hammerbecki põhikooli segarühma Siuh ja viuh tantsijad tunnevad ennast proovis turvaliselt, sest kool on väike suletud kogukond.

Siuh ja Viuh tantsijad Ade-Briana ja Andreas tõdesid, et kardavad viirust ja kui peakski tulema eriolukord, nii et kõik koolid lähevad kinni nagu kevadel, siis neile selline üksiolek ei meeldiks.

"Mulle pigem meeldibki selline koostöö ja rühmaga koos olemine." Interneti vahendusel harjutamine oleks tema jaoks üsna keeruline.

"Ega rahvatantsus ei saa me midagi väga muuta, sest et nad ju hoiavad üksteisest kinni ja on üksteisele suhteliselt lähedal, kui tantsivad. Seni, kuni midagi ei juhtu, me ikkagi harjutame, sest et traditsiooni on vaja jätkata," rääkis rahvatantsurühma Siuh ja Viuh juhendaja Helen Trug.

"Loodame, et tuleb maakonna laulu- ja tantsupidu, mille jaoks me harjutame ja kui kõik väga hästi läheb, siis ka saame suvel Tallinnasse suurele võimlemispeole," lisas Trug.