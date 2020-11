Galerii: Estonias jõuab lavale balletiõhtu "Tšaikovski meistriteosed"

George Balanchine'i legendaarne "Serenaad" jõudis esimest korda lavale 1934. aastal USA-s. Tema tantsukeeles on põimunud vene klassikalise nn Vaganova balletitehnika broodveilike ja dzässilike elementide ja meeleoluga. Estonias seadis Balanchine'i koreograafia lavale seitsmekümnendate algul tema New York City balletitrupis tantsinud Viki Psihoios.

"Ta jälgis meie hoiakut, tantsu ja mõistis, et me oleme isiksused. Nagu lilled imelises aias. Osad tüdrukud on aeglasemad, teised liigutavad väga kiiresti, mõni on lihtsalt väga ilus, igaühel on midagi pakkuda," rääkis lavastaja Viki Psihoios "Aktuaalsele kaamerale".

"Ta armastas tantsijate individuaalsust. Nii on "Serenaadis" ohtralt soolosid, rühmast eraldumisi ja see pakub tantsijatele suuri tantsuvõimalusi," jätkas ta.

Koreograaf lisab, et ka Estonia lavastuses oli võimalik kõrvutada erineva isikupära ja stiiliga tantsijaid.

"Nad töötavad väga hästi, kõik erinevalt, venelannad on väga kiired ja liikuvad. Seal kõrval meie nn must ingel, kes esitab suurepärase arabeski ja siis see tilluke eestlanna, kes teeb oma osa nii hästi," ütles Psihoios.

Mai Murdmaa lõi Tšaikovski "6. sümfooniale" balleti 1989. aastal Riias. Loo peaosas on helilooja ise oma üksilduses ja otsingutes. Maailma esiettekandes esitas peaosa Viesturs Jansons. Nüüdses lavastuses soleerib värske esitantsijaJevgeni Grib koos Ketlin Ojaga.

"Mai ise ütles, et see ei ole nagu päris mina. See on selline Mai, mida publik ei ole harjunud nägema. See on rohkem klassikalisem Mai, aga samas sealt ei puudu Mai sügavad otsingud, sügavad tunded," sõnas Rahvusballeti juht Linnar Looris.

Meeskarakter peab end selles tükis aga emotsionaalselt tühjaks võtma. "Ta on palju laval ja tantsib palju soolosid. Meestrupile on Tšaikovski "6. sümfoonia" rohkem väljakutseid esitav – seal on rohkem meestantsu, kaheksa ja pool minutit on mehed laval, nii et on midagi uudset ka meestrupile," selgitas Looris.

"Tšaikovski meistriteosed" esietendub Rahvusooperis Estonia sel reedel, dirigent on Arvo Volmer. Teater palub etendusele tulles kanda maski.