Ilmus Kaupo Kruusiaugu debüütfilmi "Sandra saab tööd" treiler

Filmi fookus on režissööri Kaupo Kruusiaugu sõnul peamiselt kahel asjal – identiteedil ja kohanemisel.

"Karussell, millele töö kaotanud inimene satub, tähendab pidevalt oma identiteedi ümberhindamist, uutesse rollidesse sisseelamist, teatud sotsiaalse koodi tabamist. Samal ajal üritab Sandra hoida vaistlikult kinni talle ainuomasest."

Lõputud tööintervjuud viivad endise teadlase kokku kõikvõimalike olukordade ja uute persoonidega, alates groteskse väikeettevõtja valvsa pilgu all testimisest kuni idufirmade uljaste juhtidega plankimiseni.

Muidu taiplik Sandra avastab ennast silmakirjalikust ja kummalisele võimule pretendeerivast maailmast. Nii peab naine kohanduma uute situatsioonide ja tutvustega, kuid õhku jääb küsimus – kuidas selles iseendaks jääda.

"Mäletan, et filmi mõte köitis mind kohe, seda enam, et filmi lavastaja pakkus mulle peategelase Sandra rolli," meenutas Sandrat mängiv Mari Abel. "Mängida füüsikut, kes on ühtäkki kaotanud töö, ning kes tagatipuks kasvatab üksinda last, oli väga huvitav väljakutse."

Abeli sõnul oli Kruusiaugu soov algusest peale luua teistsugune, temast endast erinev karakter. "Filmi põhilised teemad, nagu tööotsimine ja oskamatus sotsiaalselt lävida, on kahtlemata igal ajal aktuaalsed."

"Sandra saab tööd" linastub kinodes üle Eesti kevadel 2021.

Peaosatäitja on Mari Abel (''Teesklejad''). Kõrvalosades teevad kaasa Hendrik Toompere Jr. (''Igitee''), Laine Mägi ("Klass", telesari "ENSV"), Henrik Kalmet (''Ükssarvik''), Carmen Mikiver (telesari ''Siberi võmm''), Alo Kõrve (''O2''), Tiina Tauraite (''Püha Tõnu kiusamine''), Mait Malmsten ("Klassikokkutulek"), Kaie Mihkelson (telesari ''Kelgukoerad''), Raimo Pass (''Seenelkäik''), Hendrik Toompere Jr. Jr. (''Päevad, mis ajasid segadusse'').

Filmi stsenarist ja režissöör on Kaupo Kruusiauk ("Viimane vürst"), operaator Sten-Johan Lill ("Päevad, mis ajasid segadusse", "Viimased"), kunstnik Tiiu-Ann Pello ("Deemonid"), kostüümikunstnik Anu Lensment, grimmikunstnik Tiina Leesik, monteerija Kaie-Ene Rääk, helilooja Kali Briis ning produtsent Anneli Ahven ("Johannes Pääsukese tõeline elu", "Must alpinist").

Filmi toodab Kopli Kinokompanii.