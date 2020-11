Rasmus Puur: Cyrillus Kreegi loomingut teatakse liiga vähe

VHK keelpilliorkestri dirigendi Rasmus Puuri sõnul on kogumik ülevaatlik, ent näitab ka Kreegi loomingu terviklikkust.

"Me oleme sinna valinud 20 lugu, mis on täiesti erinevatel Kreegi loomeperioodidel kirjutatud – alates nooruspõlve teostest 1912 kuni täitsa lõpuni, 50ndate lõpuni," rääkis Puur "Aktuaalsele kaamerale".

"Ta ei tee suuri žanrilisi nihkeid ja samas on kogu aeg selline jumalast antud anne," kirjeldas Puur Kreegi loomingut.

Puur nentis, et Kreegi loomingut tänapäeval kuigi hästi ei tunta. "Kahju on sellest, et ta on, mulle tundub, natuke unustatud või me teame tema loomingut liiga vähe, sest nõuka ajal oli ta põlu all oma vaimulike vaadete ja teemade tõttu ja seetõttu, et ta on harrastuskollektiividele keeruline nii laulda kui ka mängida. See näitab ka natukene seda, kui see muusika Kreegil loodi, et ta oli mingis mõttes oma ajast ees ja seda ei osatud hinnata. Nagu muusikateadlane Tiia Järg ütleb, et tänast hinnatakse ikka eilse mõõdupuu järgi ja Kreegil oli ilmselt sama asi, et tema põhiline aeg seisab ees," ütles Puur.