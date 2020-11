Loodusmuuseumi uuel näitusel tutvustab tuurakala Maria tõsiseid teemasid

Eesti Loodusmuuseumis avatakse sel nädalal uus näitus "Tuur Maria unenägu", kus lisaks mulaažidele ja topistele on kasutatud helikunsti, näitekirjandust ja animatsiooni.

Näitusele on tekitatud veealune maailm, kus mängulisuse abil on võimalik rääkida tõsistest probleemidest.

Näituse keskne tegelane on üheksakümnendatel aastatel Eesti vetest püütud hiiglaslik tuurakala Maria, kellest tehtud mulaaž on olnud üks muuseumikülastajate lemmikuid. Animeeritud Maria koos hülgepoiss Harriga jutustavad külastajatele loo meie kodumere elanikest ja olukorrast. Ühe seansi pikkus on 14 minutit ning saali mahub korraga umbes 15 inimest.

"Museaalid, kes muidu on staatiliselt seina peal, ärkavad ellu ja hakkavad meiega rääkima ja räägivad meile mikroreostusest, suurematest põllumajandusprobleemidest. Sellest, kuidas inimesed võiksid teistmoodi natuke käituda või tarbida vähem, annavad häid soovitusi, kuidas meie olulist veekogu, Läänemerd hoida," rääkis loodusmuuseumi zooloogia osakonna juhataja Lennart Lennuk "Aktuaalsele kaamerale".