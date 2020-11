Jarvis Cocker pani oma uue ansambli nimega Jarv Is kokku ühe Islandi festivaliesinemise jaoks 2017. aasta lõpus. Järgmisel aastal alustas kuueliikmeline koosseis aga aktiivsemat tuuritamist. Tuuritamisega käis kaasas ka uute lugude pidev areng, seega otsustati kontserdid salvestada ja hoida materjali muutlikkusel hoolega kõrv peal.

Pärast mitmeid esinemisi nii Suurbritannias, Ameerika Ühendriikides kui ka Euroopas oli olemas koos piisavalt salvestatud võtteid, millest valida välja esinduslikumad versioonid lugude plaadistamiseks. Kontsertsalvestused leidsid rakendust põhiridadena ja stuudios lisati lauluread jt pealiskihid.

Kontsertplaatidega võib olla kitsaskoht kontsertelamusest ainult murdosa edastamine ja võib kinnitada puhtalt isiklikust kogemusest, et kontserdil on Jarv Is fantastiline. Samas on korduvalt tuuril testitud materjali eelis, et komplekteeritava plaadi jaoks piisavalt tugeva materjali kokkusaamine on sama hästi kui garanteeritud.

Karismaatiline ninamees on oma taustabändiks moodustanud nõtke ja eklektilise grupeeringu, kes oma stiiliülesuses ja rikkalikus instrumenteeringus suudavad kõlada nii edumeelsete kunstrokkaritena kui ka tuletada meelde kõige leidlikumaid post-rock'i eksperimentaliste 1990ndatest.

"Beyond the Pale" kui kauamängiva struktuur paistab tulevat kolmes blokis. Esimesed kolm lugu – alates mõnevõrra leonardcohenlikust avaloost "Save the Whale", kõrghetk hüpnootiline krautrock'ilik sõit "Must I Evolve" – näitavad Jarv Ise kunstrokilikke kalduvusi. "House Music All Night Long" ja "Sometimes I Am Pharaoh" flirdivad dekadentselt alternatiivse tantsumuusikaga. Kaks viimast lugu, aeglaselt hõljuv "Swanky Modes" ja lõpulugu "Children of the Echo", uitavad dub'ilikel territooriumidel.

Võib julgelt järeldada, et Jarvis Cocker on üks nendest vanameistritest, kes on suutnud tõestada, et huvitavat muusikat tehes ja veenva sisendusjõuga esinemisel on vanus kõigest number. Tõestust on pakkunud kontserdid, tänavu siis ka see kauamängiv.