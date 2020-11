Tallinna kammerorkester, Lauri-Dag Tüür ja Andres Kaljuste annavad tasuta virtuaalkontsedi

Esitamisele tuleb "Kvartett Urmas Kibuspuu mälestuseks", mis on üks kõige varasemaid teoseid, kus võib kuulda Erkki-Sven Tüürile iseloomulikku helikeelt. Hiljem on Tüür kirjutanud rohkesti muusikat ebatraditsioonilistele koosseisudele nagu viiul ja kontrabass ning elektrikitarr ja klaver, kuid teatrilegend Kibuspuule 1985. aastal pühendatud teos on Tüüri esimene keelpillikvartett.

Muusikutega liitub Lauri-Dag Tüür elektrikitarril, kui kõlab legendaarse ansambli In Spe "Vana ja uus". Esmakordselt on see lugu kontserdil kavas instrumentaalpalana. Erkki-Sven Tüür sai Eesti muusikamaastikul tuntuks 1970. aastatel progerocki eestvedaja ja selle suuna kõige tähtsama ansambli In Spe liidrina.

Kontserdi lõpetab 20. sajandi ühe suurima klassikalise muusika helilooja Benjamin Britteni "Variatsioonid Frank Bridge'i teemale" ehk teos, mis tõi Brittenile rahvusvahelise tähelepanu.

Kontsert toimub Balti kammerorkestrite festivali raames, kus esmakordselt ühendavad jõud Vilniuse Püha Kristoferi kammerorkester, Sinfonietta Riga ja Tallinna kammerorkester.

Kontserti saab jälgida alates kell 19.00 siit.