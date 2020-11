Aigar Vals avaldas telefoniga filmitud muusikavideo loole "High Prom"

Pala "High Prom" pärineb Valsi värskelt albumilt "Imperaator" ning see on inspireeritud nostalgilise 70ndate USA glamuursest ja säravast kooli lõpuballi traditsioonist ning kolledžimuusikalidest. Ühtlasi on tegemist Valsi esimese valsitaktis palaga.

Muusikavideo võttepaik on Valsi maakodu, Kullaaugu talu, kust kanti veebi vahendusel üle ka tema albumi "Imperaator" esitlust.

Video režissöör, produtsent, näitleja ja järeltöötleja on Vals ise. Operaator ja kunstnik on animafilmide valmistaja Roland Seer (Tartu Multifilm).

"High Prom" salvestus, sõnad ja viis Aigar Vals; mix ja master Martin Kikas (Ö Stuudio).