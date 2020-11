Koreograaf Sandra Z: inimesed, kes end ei piira, on mu lemmikinimesed

Koreograaf Sandra Z tuleb detsembri alguses OMAsaalis välja lavastusega "Tuhande silmaga jumal", mis sünnib koostöös OMAtsirkusega. Sandra Z sõnul on nendega olnud rõõm koos töötada, sest "EI" ei ole sõna, mida neilt kuuleb. Mis iganes pähe tuleb, see ära tehakse, sõnas ta.

Sa tegid oma esimese lavastuse "Jalased käed ja duett kanaga" aastal 2003, nüüd on aasta 2020 ja valmimas on sinu 12. lavastus "Tuhande silmaga jumal". Miks sa nii harva lavastustega välja tuled?

Kuni 2011 tegin aastas vähemalt ühe lavastuse, siis tundus, et publikul sai minust isu täis. Ma olin pigem seda usku, et enda loomingut ei tohiks teistele kõrist alla suruda. Aga distantsilt vaadates tundus, et igast jama tehakse ikka edasi, siis parem juba ise ka teha. Ma näen, et minu nn nišš on endiselt vaba ja plaan on see tühik taas täita enda hullustega .

Enamus lavastusi on sul välja tulnud Kanuti Gildi SAAL-is. Miks sa seekord OMAtsirkuses lavastad?

OMAtsirkus on oma pere ja sealt tuleb välja väga vingeid ja andekaid noori, kellega on rõõm koos töötada. Ma ei ole seal kordagi kuulnud sõna "EI". Mis iganes pähe tuleb, see ära tehakse. Tavainimestel tulevad füüsilised piirid ette, neil ei ole seda mure. Vaja saltosid tantsu sisse ja siis mööda posti üles, pea alaspidi ronida – SAAB!

Mulle meenud sa varasemast kui tugev ja täiesti eripärane performer. Seekord lavastad sa 13 tsirkuseartistile. Mis on grupitöö võlud ja valud võrreldes soolotööga?

Ühe aju asemel on 14! Ei kurda! Tavaliselt sisenen proovisaali, kui mul lavastus valmis, aga nüüd oli vaja käigupealt mõelda, sest ei tundnud veel esinejaid ega nende soove ja oskusi. Ma olen selle loomemaatriksiga ühendatud ainult mõne tunni päevas ja ülejäänud aja ma lihtsalt jälgin, et kõik käiks mööda õiget rada. Aga nii peabki tõenäoliselt olema. Lavastus on esinejate nägu. Samas see on väga äratuntavalt Sandra Z, kuigi kõik tegelased on uued – nagu ise näeks kellegi teise elust und.

Milliseid võimalusi tsirkus avardab ja milliseid kitsendab asjaolu, et lavastus on tsirkuse žanris?

Ainult avardab, mulle väga meeldib. Tsirkusel on veel see tsirkuse maik, st publik tuleb teatud häälestusega juba saali. Mulle on see häälestus mahlane maiuspala.

Sandra Z on vabakutseline koreograaf, lavastaja ja performer. Ta on loonud muusikale ja etendusi. Õppinud TLÜ Balti filmi- ja meediakoolis filmirežiid ning Dartington College'is digitaalset meediat ja koreograafiat. Autor/allikas: pressimaterjalid

Mis on saanud sinu kuulsast bändist QueeNNaive?

Eksisteerib! Kui mõni eriti hea esinemispakkumine tuleks, teeks ära.

Uues lavastuse helilooja on Sander Saarmets. Kust sa ta leidsid? Miks tema? Miks sa ise ei loo muusikat? Kust ja kas seda muusikat saab ka kuulata, ilma et vaataks lavastust?

Sander on mulle teinud muusikat algusaegadest peale ja päris mitmele lavastusele. Ta teeb ise väga ilusat muusikat ja on ülimalt mitmepalgeline ega ütle ka kunagi "EI". Need on mul lemmikinimesed! Nad ei piira ja nendega saab avastada uusi asju ja mängida. Ma annan vahepeal päris konkreetseid suundi ja juhiseid, mis pillid, mis beat, kuhu vaja – Kõik pole nõus niiviisi looma. Natuke minu muusikat on ka. Kui etendused tehtud, saab Soundcloudist kuulata.

Kas esietendus üldse toimub? Mis saab, kui publik ei tule või enamus artiste haigestub?

Toimub, öeldi, et tsirkuses käivad asjad teisiti, etendusi ära ei jäeta.

Sa oled tuntud absurdimeister, kuidas sulle praegune aeg tundub? Kas on naljakas? Absurdne?

Väga meeldiv! Sellisteks aegadeks ma loodud olengi.

OMAtsirkus alustas tegevust kakskümmend aastat tagasi Kanuti Gildi SAALis. Alates 2011. aastast tegutsetakse oma saalis aadressil Kopli 25. OMAtsirkusest on laval Helery Kuld, Helga Ehrenbusch, Lisette Erm, Eva Kutman, Markus Maripuu, Divia Thakur, Mari-Ann Teder, Anette Kampus, Krõõt Arna, Mette Klaas, Allika Inkeri Moser, Ellinor Orgusaar ja Margaret Vooglaid.

Lavastuse "Tuhande silmaga jumal" Etendused toimuvad 4., 6., 12., 18., 20. detsembril 2020 kell 18.30 OMAsaalis (Kopli 25, II korrus).