Kirjanikud kolivad detsembris Tartu raekoja platsile

Esimesena kutsub inimesi Jõululinna külla tänavune Tartu linnakirjanik Carolina Pihelgas. "Detsember on aasta kõige pimedam aeg, see on ka muinasjuttude ja lugude jutustamise aeg, kõige esimesel jõululinna õhtul kuuleb müütilisi lugusid ja luuletusi, mis on mõeldud nii suurtele kui ka väikestele," selgitas ta ja mainis, et koos pärimusmuusik Katariina Tirmastega loovad nad ühe muinasjutulise õhtupooliku.

Lisaks Carolinale astuvad publiku ette ka muuhulgas Kristiina Ehin koos Silver Sepaga, Mika Keränen, Vahur Afanasjev, Doris Kareva, Rein Raud ja Leelo Tungal.