Eesti Loodusmuuseum loodab uude majja kolida

Tallinna vanalinnas asuv Eesti Loodusmuuseum on juba mõnda aega lootnud Laialt tänavalt ära kolida. Loodusmuuseumi zooloogia osakonna juhataja Lennart Lennuki sõnul on läbirääkimised selles osas juba käimas.

"Tegelikult me juba planeerime ja üsna usinalt mõtleme kaasa arhitektidega uue maja visiooni. Tegelikult juba päris põhjalikult oleme plaaninud, aga hetkel siis ootamegi otsust, et tuleks ka finantsi, et saaks selle asja valmis teha," rääkis Lennuk kultuurisaates "OP".

"Vanalinna mõnus olemine on kindlasti armas ja meile armsaks saanud, nii et kui me nüüd peaks tõesti uude majja minema, siis see meist tõesti kalli asukohana maha jääb, aga samas uus annab nii palju võimalusi ja ruumi ja ka sellist võib olla uut võimalust linnakeskkonda – just Noblessneri kanti – luua seda loodustunnetust ka rohkem juurde, mida seal praegu võib olla jääb isegi natuke väheks," ütles Lennuk.

Nii nagu ka praeguses asukohas üritatakse, plaanitakse ka uues majas panna rõhku näituste kaasaegsusele. "Kaasaegsest loodusmuuseumist ei tohiks ikkagi puududa need traditsioonilised elemendid nagu on topised. Taksidermia on ikkagi vana kunst ja seda me ei tahaks minetada. Ta on ikkagi loomale uue elu andmine. Kindlasti võib aga sinna juurde panna ka kõiki muid tehnikaid," selgitas Lennuk ja lisas, et näiteks võib kasutada liitreaalsust, mis võimaldab näitusel olevat telefoni abil n-ö ellu äratada.

Lisaks tahetakse aina rohkem tähelepanu pöörata ka mikroelustikule. "Kindlasti peaks loodusmuuseum hakkama rohkem keskenduma sellele, mis on silmaga nähtamatu. Me kõik teame, et metsas elab karu ja hunt, aga mis seal mulla all on, mis on seal vee sees väiksed organismid – tahaks kindlasti süübida ka sellesse maailma," rääkis Lennuk.