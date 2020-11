Andi Hektor: Kumu "Murtud sümmeetriate" näitus mõjub kui nostalgiline ulme

Kumu kunstimuuseumis avati oktoobris kaasaegse kunsti näitus "Murtud sümmeetriad", kus osalevad kunstnikud on saanud inspiratsiooni reaalteadustest ning teosed on sündinud Euroopa tuumauuringute keskuse CERN-i kunstiresidentuuri raames.

"Seal tuleb natuke ulme element kuidagi sisse. Võib olla isegi mitte kaasaegne ulme, vaid natuke selline nostalgiline ulme. Mul kuidagi tulevad silme ette 70ndate ulmefilmid," rääkis füüsik Andi Hektor kultuurisaates "OP" Kumu näitusest.

"Selles mõttes on CERN vahva koht, et ta on selline suur pott, kuhu pannakse kokku palju erineva taustaga inimesi – insenere, füüsikuid, keemikuid, materjaliteadlasi, insenere ja nüüd ka kunstnikke," selgitas Hektor.

Ta lisas, et erineva taustaga inimeste kokku viimine mõjub hästi uute ideede sünnile. "Tegelikult igasugune interaktsioon teaduse ja kunsti – ja ka teaduse sees erinevate valdkondade vahel – see paratamatult genereerib sellist head energiat mingis mõttes. Kui me vaatame näiteks disaini, siis see tekib kuidagi kunsti ja tehnoloogia koostöös, kokkupuutepunktis, kus paratamatult on erinevad inimesed," sõnas Hektor.

"Inimene on mõnes mõttes enda jaoks võõras keskkonnas, samal ajal eks see on ka irriteeriv ja uusi mõtteid tekitav. On näha, et uus olukord loob uusi asju," lisas ta.