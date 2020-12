Suri Estonia kauaaegne solist Hans Miilberg

Hans Miilbergi 40 aasta pikkust lauljateed jääb kaunistama 60 rolli, millest viimaseks jäi nimiosa lavastuses "Operetikuningas Imre Kalman".

Pärnumaalt pärit Hans Miilberg lõpetas 1978. aastal Tallinna Riikliku Konservatooriumi, laulis aastail 1972–77 Eesti Raadio segakooris ning oli Estonia teatri koosseisuline solist aastail 1977–2006. Lisaks sellele esines ta kammer- ja estraadilauljana nii Eestis kui ka rahvusvahelistel lavadel, samuti tegi kaasa sõnalavastustes, filmides ja telelavastustes.

Miilbergi pikka ja säravasse rollinimistusse kuuluvad don Giovanni, krahv Almaviva, Papageno ja don Alfonso (Mozarti "Don Giovanni", "Figaro pulm", "Võluflööt" ja "Cosi fan tutte"), Poeet (Rossini "Türklane Itaalias"), Kapellmeister (Cimarosa "Kapellmeister"), Štšelkalov (Mussorgski "Boriss Godunov"), Buff (Mozarti "Teatridirektor"), Schaunard (Puccini "Boheem"), Mustafa Bei ja Aristide (Abrahami "Savoy ball"), Florimond (Kalmani "Montmatre'i kannike"), Cliff (Kanderi "Kabaree"), van Gogh (Fridi "Van Goghi kirjad"), Lempelius (Tubina "Reigi õpetaja"), Zupan (Kalmani "Krahvinna Mariza"), Kiir (Vinteri "Kevade"), kohtunik Aristide (Porteri "Can-can"), Peaminister ja Maitre (Straussi "Viini veri"), Osgood Fielding ja Bienstock (Styne'i "Sugar"), Parun Zeta (Lehari "Lõbus lesk"), Josef Kuhbrot, Karl (Künneke "Onupoeg Bataaviast") jpm.

Hans Miilberg on 2017. aastal ajakirjale Eesti Naine antud intervjuus öelnud: "Mul on piisavalt ilus minevik. Olen olnud teatris koos huvitavate näitlejatega, tõeliste isiksustega Estonia teatri kuldajal. See on ja jääb."

Estoonlased jäävad mäletama Hans Miilbergi kui vana kooli lavaisiksust, kelle sära on aegumatu.