Keskkonnateemaline kogu perele mõeldud animafilm "Ohtude saar" jõuab rahvusvahelisele turule tuleva aasta teisel poolel. Filmi ja sellega kaasnevate sarjade arendamiseks loodab ettevõte esialgu kodumaiste investorite toele.

"Praegune plaan on Nasdaq First Northi kaudu tõsta 1,5 miljonit eurot ja see aitab meil väga jõudsalt arendada edasi seda sisukimbu ärikontseptsiooni, mida me oleme võtnud ja välja töötanud," rääkis AS Imepilt tegevjuht Almondi Esco "Aktuaalsele kaamerale".

Eesti filmitööstuses tavatu sammuga esile kerkinud AS Imepilt on eeskujuks võtnud Disney kompanii.

"Mina kasvasin üles Disney peal ja Disney väga palju määras seda, milliseks kujunes mu elu. Kui oma minevikku vaatan, siis seal oli palju koolikiusamist ja muid ebameeldivaid asju. Disney oli see koht, kuhu ma põgenesin, oli see hea koht, kuhu sain minna. See andis mulle väärtushinnanguid ja ka selliseid asju, mida ma sooviks ise teha," sõnas Esco.

"Meie eesmärk on kogu aeg olnud saavutada loo kvaliteedilt Disney või Pixari taset, me pöördusime isegi Disney stsenaristide poole oma loo tarvis, nii et ma arvan, et suurt vahet ei tohiks olla," ütles "Ohtude saare" kaasrezissöör Sofia Savenko.

Imepildil on juba sõlmitud rahvusvahelise levitamise leping maineka Suurbritannia ettevõttega Kaleidoscope Film. Börsile plaanitakse jõuda enne jõule.

"Kui ettevõte soovib murda Eestist välja, vallutada maailma, siis nähtavus ja tuntus rahvusvahelisel turul on ülioluline. See aitab neid nii-öelda eliitliigasse, sest börs on kõige läbipaistvam ja ta nõuab rohkem ettevõttelt ja see võiks aidata neil oma ambitsioone teoks teha. Ma julgustan tegelikult kõiki sellise ambitsiooni ja uudishimuga ettevõtteid hüppama suurde ookeani, kui on suured plaanid," rääkis NASDAQ Tallinn juhatuse esimees Kaarel Ots.