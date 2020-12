Maret Olveti mälestusnäitus markeerib kunstniku viljaka elutee lõppu

Olveti 90. sünnipäeva tähistama mõeldud näitusest sai kunstniku viimane etteaste, millele ta küll jõudis anda oma idee ja nägemuse, kuid mille teostus jäi teiste kanda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Näitus markeeribki Olveti viljaka elutee lõppu, avaldades austust tema pikaaegse loomingu vastu.

"Kaks põhilist seeriat on metsamüüt, ajendatud kunstniku hingevalust metsade pärast ja teine on Eesti asi, mis mõned mõttes ka seondub metsamüüdiseeriaga," rääkis kuraator Ragne Kangro.

Kunstniku loomingus mängivad suurt rolli värvid ja geomeetrilised kujundid ning Olveti tööde hulgast leiab mitmeid ajatuid ühiskonnakriitilisi seeriaid.

"Ta on ise olnud aktiivne ka väljaspool kunsti, olnud foorumites rääkinud Eesti metsaraiete vastu ja Rail Balticu teemadel. See on olnud tema südamelähedane teema ja oma töödega soovib ta meie kõigi südametunnistustele koputada, et me märkaksime metsade olukorda," sõnas Kangro.