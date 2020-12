Galerii: Tallinna vanalinnas avatakse keelatud raamatute muuseum

Muuseumis eksponeeritakse raamatuid maailma eri paikadest, rääkimaks nende lugu ning arutamaks ideede vaba väljendamisega seotud küsimusi. Lisaks on eesmärk teha esmaseid uuringuid tsensuuri ajaloost Eestis, keskendudes Nõukogude okupatsiooni ajale. Muuseumis on külastajatel võimalik tutvuda raamatutega, neid katsuda, lugeda ja enamikke ka endale soetada.

Muuseumis on raamatud kategoriseeritud riigiti – keelatud sektsioone leiab nii Ühendkuningriigist, Nõukogude Liidust, Hiinast kui ka USA-st, kus tänase päevani keelatakse teatud raamatute müüki. Samas on ka sektsioon raamatutest, mida on läbi ajaloo põletatud erinevatel põhjustel.

Muuseumi eestvedaja on Joseph Maximillian Dunnigan, kes on pärit Šotimaalt.

"Kui olin 9-aastane, tutvus mu ema mu nüüdseks kasuisaga, kes tutvustas mind kõrgema standardi kirjandusega. Pistis mulle pihku Orwelli "1984" ja ütles, et sa pead seda lugema. Muidugi kui sa loed "1984" 9-aastasena, tekib sul tõsine mure tsensuuri ja muude selliste asjade pärast. Ma ei usu, et on kokkusattumus, et 20 aastat hiljhem on mul muuseum, mis on pühendatud tsensuurile ja raamatutele," rääkis Dunnigan "Ringvaates".

Peale bakalaureuseõpinguid filminduses kolis ta paariks aastaks Hiinasse, kus hakkas sõnavabaduse ja tsensuuri vastu juba süvitsi huvi tundma. Viimased viis aastat on ta elanud Eestis, töötades filmindusvallas ning õppides Tallinna Ülikoolis sotsiaalset ettevõtlust. Just sotsiaalse ettevõtluse magistriõpingute käigus tekkis Dunniganil idee asutada muuseum.

Muuseum avatakse 5. detsembril kell 11 ning jääb avatuks reedeti ja laupäeviti. Täpsemalt saab lugeda Banned Books muuseumi tegemistest nende veebilehelt ja Facebookist.