11. detsembril kell 16.30–18.30 toimub digikultuuriaasta seminar "Puuris või pilves – kas teater saab olla võrgus?". Kanuti Gildi SAALis toimuvat seminari on võimalik jälgida otseülekandena ka ERR-i kultuuriportaalis.

Kevadine eriolukord andis tõuke uue meediumi ehk voogteatri ellukutsumisele – tekkis võimalus viia online-etenduskunstid järgmisele tasemele. Oma ülevaatliku nägemuse sellest annavad Eesti etenduskunstivaldkonna praktikud Maike Lond, video- ja valguskunstnik Emer Värk ning Tallinna linnateatri peakunstnik Kristjan Suits. Arutelu juhib digikultuuriaasta juht Martin Aadamsoo.

Kokkusaamisel küsitakse, kas online-etenduskunst üldse on olemas, kas online-etenduskunstidel on sisulist, isikulist ja tehnilist kapatsiteeti ja kas see toob kunsti juurde uut publikut ning uusi tegijaid ja mõtlejaid.