Ilmus Oskar Lutsu jutustuse "Soo" uustrükk

"Soo" jutustust hakkas Oskar Luts kirjutama 1913. aasta sügisel Tartus, aga viis selle lõpule alles esimese maailmasõja algul Pihkvas. Jutustus ilmus esmakordselt trükist 1914. aasta lõpul pealkirja all "Kirjutatud on...". Hilisemad kordustrükid ilmusid juba "Soo" nime all (1920, 1938, 1944, 1953), millest viimased trükid on toonaste võimude poolt ka kärbitud.

Jutustus räägib noorest kunstnikust Toomas Haavast, kes naaseb Pariisist täditütre sootallu ning mässib ennast tahtmatult konflikti hirmsa ja vägivaldse Madjakuga, kes ahistab kohalikku tütarlast Hildat. Kaunist ja salapärast tüdrukut hüütakse Metskassiks ning edevaloomuline Toomas avastab ennast järsku keset hirmuäratavat võitlust armastuse pärast.

Keeletoimetaja Tiina Klooster kinnitas, et uustrüki aluseks on "Soo" kõige esimese versioon, sest selle keel on murdeline ja värvikas. "Väljaandjate ja toimetaja ühine soov oli see variatiivsus ja autori tollane eripärane stiil igal juhul säilitada ja kohendada teksti nii vähe kui võimalik."

Lutsu jutustusel põhinev film "Soo" jõuab Eesti kinodesse 19. märtsil 2021. aastal.