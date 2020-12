Kõige rohkem arhitektuuri aastapreemiaid läks tänavu Narva

Arhitektuuripreemiatele esitati tänavu 200 kandidaati, mille seast valiti välja 20 laureaati.

"Silma torkab avalike hoonete ja avaliku sektori ehk riigi tellitud hoonete suur osakaal. Eriti head meelt teeb just haridusasutuste ja koolide jõudmine nominentide hulka," iseloomustas tänavust saaki arhitektuuriteadlane Triin Ojari.

Kultuurkapitali arhitektuuri peapreemia läks Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskuse ja Tartu Ülikooli Narva Kolledži ühisele õppe- ja majutushoonele. Narva linnuse konvendihoone pälvis aga autasu nii sisearhitektuuri kui ka rekonstrueerimise eest.

"Narva ise nendest arhitektuuripreemiatest väga palju ei teagi, ma mõtlen Narva elanikud, siinne kogukond, aga loomulikult on see oluline, et linnapilti sellised uued kaasaegse ahitektuuriga hooned kerkivad, sest uut kaasaegset arhitektuuri on siin linnas vähe," ütles Narva muinsuskaitseinspektor Madis Tuuder.

Ojari lisab, et tõusev trend on ka avaliku ruumi, haljastuse ja parkide ning linnaväljakute nutikate lahenduste osakaal.

"Just sellised haljastatud, huvitavate linnavidinatega täidetud keskväljakud, mis peaksid käima tõmbama väikelinna avaliku elu, inimesed peaksid seal tahtma käia, ja mitte linnast ära kolima," iseloomustas Ojari.

Nii pälvis Elva uus linnakeskus preemia nii kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitalilt kui ka maastikuarhitektide liidult.

"Iga kord, kui ma sealt mäest alla tulen, siis ma vaatan, et linn on valge. Muidu oli siin pime auk. Kui ma laps olin, oli siin üldse aiand," kirjeldas Elva elanik Aive uut linnakeskust.

"Minule väga meeldib. Siin on lastele tegevust, saad siin jõuharjutusi teha, malet mängida, saab ujuda," loetles Elva elanik Lea.

Et sel aastal polnud nominentide seas üht suurt ja kindlat võiduobjekti, oli võistlus tasavägisem ning tähelepanu jagus ka esmapilgul ootamatutele lahendustele.

"Vormiliselt silmatorkav objekt on hoopis huvitav Ristil asuv kõrgepingemast Soorebane," nimetas Ojari silmatorkavat ja elegantset taristuobjekti.

Põhjaliku ülevaate arhitektuuripreemiatest teeb neljapäeval ETV2 eetris olev erisaade.