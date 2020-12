Valitsus peab loomeinimestele hüvitiseks üle 3,5 miljoni euro maksma

Tegemist on loomeinimestele Euroopa Liidu infoühiskonna direktiiviga ette nähtud hüvitisega, mis Eestis on puuduliku regulatsiooni tõttu jäänud loojatele välja maksmata. Väljamõistetud summale lisandub viivis 656 eurot päevas kuni hüvitise täieliku tasumiseni.

"Selles osas on mul värskeid ja häid uudiseid, et kuigi riigil on aega rahalise kohustusega otsust täita 30 päeva jooksul, siis hetk tagasi saatis justiitsministeeriumi ametnik mulle e-kirja paludes edastada panga rekvisiidid, mida ma ka tegin. Nii et ma loodan et sellel nädalal riik teeb selle suure ülekande, mis on tore jõulukingitus loomingulisele sektorile," rääkis vandeadvokaat Priit Lätt "Aktuaalsele kaamerale".

Eesti on hetkel ainus Euroopa Liidu liikmesriik, kus riik ei ole loomeinimestele taganud õiglast hüvitist digi- ja nutikeskkonnas isiklikuks otstarbeks tehtavate koopiate eest. Riigikogus on läbinud teise lugemise autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis peaks pikalt vinduma jäänud probleemi tulevikus lahendama.

"Aga see seadus ei lahenda selle aasta ega eelmise aasta sama probleemi, mis lõppes kohtus. See seadus on planeeritud jõustuma järgmise aasta kevadest alates, mis tähendab seda, et suure tõenäosusega tuleb meil hakata uut kahjuhüvitamise taotlust koostama, kui riik ei paku mõistlikumat lahendust, alternatiivi kohtus käimisele," sõnas Lätt.