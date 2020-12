Joel Remmel Trio avaldas lühialbumi "Sügis"

"Lühialbum "Sügis" tõmbab veidi tempot maha ja pakub kuulajatele kolm rahulikuma laadiga värsket pala, mis on kirjutatud tänavu kevadel ja suvel, mil elukorraldus oli meil kõigil varasemast tuntavalt erinev," tutvustas Joel Remmel albumit.

"Muusika sobib hästi nii hämarasse sügisõhtusse kui ka rahulikku talveperioodi, mil elutempo nii kärme pole," lisas ta.

"Sügis" on Joel Remmel Trio sel aastal ilmuvatest EP-dest järjekorras teine – eelmine lühialbum "Puhkus" valmis koostöös soome trompetist Jukka Eskolaga. 2021. aasta kevadeks, trio kümnendaks sünnipäevaks formuleeruvad koos külalismuusikutega loodud palad ansambli viiendaks täispikaks albumiks.

Kevadel Aasta Jazzmuusikuks valitud pianist Joel Remmel on omanimelist triot vedanud 9 aastat ning peamiselt esitatakse ning salvestatakse tema omaloomingut. Selle aja jooksul on välja antud neli albumit – "Sharp" (2019), "Some Things Never Change" (2016), "More Than Fishermen" (2014) ja "Lumekristall" (2012) ning ansambli kõla on aastate jooksul põhjamaise tooni juurest liikunud klassikalise jazzi poole.

Lisaks Remmelile kuuluvad triosse tema vend Heikko Remmel kontrabassil ja Ramuel Tafenau trummidel.