Teatri- ja muusikamuuseum digiteerib Eesti heliloojate 4000 originaalkäsikirja

2020. aasta suvel alustas teatri- ja muusikamuuseum Eesti heliloojate originaalkäsikirjade digiprojekti, mille käigus digiteerib muuseum umbes 4000 käsikirja. Kuna muuseumi arhiivkogus leidub ligikaudu 14 000 originaalkäsikirja enam kui 200 autorilt, tuli teha ka esimene valik.

Esmalt võeti digiteerimisse nende heliloojate looming, kelle vastu uurijad, interpreedid, dirigendid ja kirjastajad kõige aktiivsemalt huvi tunnevad. Muusikauurijaid nii Eestist kui ka välismaalt käib aasta jooksul muuseumi arhiivis ligi 450.

Muuseum võttis kasutusele senisest tõhusama digiteerimismeetodi, kasutades arhiivmaterjalide puhul skannimise asemel repropinkidel pildistamist.

"Uued töövõtted võimaldavad meil kiirendada arhiivmaterjalide digimist ja teha seda parema kvaliteediga. 4000 helilooja käsikirja ei pruugi tunduda esmalt suur arv, kuid arvestades, et see teeb kokku umbes 115 000 lehekülge, on see siiski aasta jagu mitme inimese tööd," märkis käsikirjade digiprojekti juht, muuseumi peavarahoidja Ann Aaresild.

Tööprotsess hõlmab endas nii museaalide ettevalmistamist, digiteerimist, failide järeltöötlust ja nimetamist ning MuISi digihoidlasse laadimist. Digiteerimisprotsessi saab lähemalt uurida allolevast videost.

Tänaseks on juba tervikuna digitud ning MuIS-ist kättesaadavad Cyrillus Kreegi, Heino Elleri, Veljo Tormise, Artur Lemba, Eduard Tubina, Mihkel Lüdigi, Eduard Oja, Gustav Ernesaksa, Jaan Räätsa ning Lepo Sumera käsikirjakogud. Nendele lisanduvad veel Eino Tambergi, Mart Saare, Eugen Kapi, Harri Otsa, Ester Mägi ja Valter Ojakääru kogud, mis saavad digitaalselt kättesaadavaks 2021. kevadel.