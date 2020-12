Veidi rohkem kui aasta tagasi teatas juba aastaid BadBadNotGoodi kontsertidelt enamasti kõrvale jäänud pianist Matthew Tavares, et lahkub BBNG-st lõplikult. Juba mõnda aega oli Tavares keskendunud hoopis teistele projektidele. Siiski polnud pereheitmine probleemne, sest sidemed bändiliikmetega on säilinud. Nii näiteks on Tavares löönud kampa BBNG saksofonisti Leland Whittyga, et viljeleda jazz'ilikumat ja improvisatoorsemat muusikat.

Kui BBNG-d võiks iseloomustada teatud postmodernne stiiliülesus, siis sama põhimõtet jälgivad mingis ulatuses ka Tavares & Whitty ühes rütmisektsiooniga Julian Anderson-Bowes (kontrabass) ja Matthew Chalmers (trummid), aga kõvasti akustilisemas võtmes. Kui Tavares pianistina lööb kokku nii avangard-jazz'ilikke laineid kui ka kompab nüüdismuusika sügavusi (kuula kas või miniatuurset soolopala "Eyes"), siis akustilisel kitarril jällegi tinistab ta vaheldumisi indie-folgist ja brasiilia muusikast mõjutatud akordijärgnevusi.

Whitty saksofonistina jällegi võib mängida nii tormiliselt kui ka lüüriliselt, ja seda kas või ühe loo vältel ("Woah"). Plaadi pikemas palas "Visions of You" aga võtab ta kätte flöödi ja juhatab 11 minuti jooksul teed läbi pastoraalsema areaali. Kuigi otsemängimise ja põhiinstrumenteeringu poolest baasridades on tunda, et tegemist on jazz-plaadiga, kostub "Visionsilt" vahel siiski ka alternatiivpopile omaseid produktsiooniväärtusi, näiteks keelpilliseaded või muud pealedubleeritud lisakihid, eriti on need rakendatud brasiiliapäraselt sulnis ballaadis "Blue".

Need lisandid siiski ei sega improviseerivate muusikute vaba voolavust. Pigem on "Visionsi" puhul see mäng piiride nihutamisega komponeeritud ja improviseeritud materjali kui ka spontaanse otsemängu ja oskuslike produktsiooninippide rakendamise vahel just nimelt tugevus. Üsna põnev on kuulda jazz'ist alternatiivpoppi üle läinud muusikuid külastamas oma jazz'i juuri, säilitades samal ajal oma alternatiivse eetose.