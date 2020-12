Tõnu Kõrvitsa autorikontsertidel tuleb esitamisele helilooja uudisteos

Noortest interpreetidest koosnev trio harjutab koos solistiga eelseisvateks kontsertideks. Et lugu kõlaks just nii nagu helilooja seda mõelnud, ei tõrku Tõnu Kõrvits proovisaalis ka ise klaveri taha istumast. Paar päeva enne esinemist jõuab partituuris isegi viimased parandused teha, vahendab "Aktuaalne kaamera".

Reedel Vanemuise kontserdimajas ja laupäeval Arvo Pärdi keskuses toimuvatel kontsertidel tuleb esitamisele ka helilooja uus teos, Ameerika ühe kuulsaima naisluuletaja Emily Dickinsoni sõnadele kirjutatud lugu "Hope".

"Uudisteose pealkiri on "Hope" ehk lootus ja mulle tundus, et Emily Dickinsoni tekst võiks praegusesse aega sobida. See räägib sellest, mida me kõik oleme viimase poole aasta jooksul mõeldnud ja just sellest, et see kõik läheb kunagi mööda ja kõik läheb hästi," sõnas Kõrvits.

Kammermuusika kontserdil esineb Trio'95 koosseisus Robert Traksmann viiulil, Marcel Johannes Kits tšellol ja Rasmus Andreas Raide klaveril. Koos nendega astub laval üles ka metsosopran Karis Trass.

"Kui Eesti Kontserdilt tuli idee teha autorikontsert, kus oleks kavas kammermuusika, siis ma mõtlesin kohe noorte interpreetide peale. Meil on siin üles kasvanud üks väga ägedatest noortest koosnev uus põlvkond, suurepärased muusikud, kelles on sisu ja virtuoossust ja kes on mitmekülgsed," kiitis Kõrvits.

Autorikontserdi pealkiri on "Laulud", mis iseloomustab Tõnu Kõrvitsa meloodilist ja poeetilist käekirja, seda nii lauludes kui ka instrumentaalpalades.