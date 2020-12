Otseülekanne tulemas: Katri Raik esitleb oma värsket teost "Viimane lahke maja"

Katri Raik ühendab raamatus "Viimane lahke maja" reisiraamatu ja kultuuriloolise ülevaate parimad omadused. Oluliste kohtade ja piirkondade järgi liigendatud raamat annab põhjaliku ja mitmekülgse, eri aegade autorite arusaamu väljendava ülevaate sellest, milline on Narva kunagi olnud ning kuidas ta on saanud selliseks, nagu ta on.

Ajaloolane ja poliitik Katri Raik on pärit Tartust, kuid ta on sidunud oma elu Narva linnaga. Ta on elanud Narvas üle kahekümne aasta, ehitades aastatel 1999-2015 üles Tartu Ülikooli Narva kolledži.