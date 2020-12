Tartu aastanäitus toob kokku uued ja vanad kunstnikud

Vähemalt kord aastas on Tartu kunstipublikul võimalik ühe näitusel käimisega saada ülevaade, kui palju on Tartus erinevaid kunstnikke ja kui palju on erinevaid võimalusi üldse kunsti teha. Tartu aastanäitusel osaleva 124 kunstniku seas on nii fotograafe, skultporeid kui ka muidugi maalikunstnikke ehk iga külastaja peaks omale meelepärast leidma.

Näituse kujundaja Eveli Varik ütles, et ta püüdis aastanäitust silmas pidades kaasata võimalikult palju ja võimalikult eripalgelisi kunstnikke.

"Eriti noori ja muidugi mitte unustada ka vanu. Sest Eestis on väga palju väga häid kunstnikke ja tihti ei pääse me kõik suurtesse galeriidesse. Nad saavad ennast näidata," ütles Varik.

Selliste mahukate näituste puhul on kujundajal oluline ja keeruline ülesanne, kuna iga autori stiil ja käekiri on erinev. Seetõttu on ka näituse pealkiri "Köielkõndija" - iga ruumi igal seinal on püütud leida tasakaalu, et eri autorite pildid ei võistleks omavahel, vaid tooks üksteise ilusaid omadusi välja. Kuna näitusele esitas oma teose 172 autorit, pidi kujundaja osa autoreid siiski näituselt ka välja jätma.

"Ma vältisin kolme teemat. Kokkuvõttes võiks vist öelda, et sellist ilukirjanduslikkust ja marurahvuslikkust ka. Ütleme, kui kunst läheb juba sinna käsitöö piiri peale, selliseid asju ma natuke vältisin. Need on nii delikaatsed teemad, et see on väga paljuski maitse küsimus. Jällegi, see tasakaal, mida peab leidma," selgitas Varik oma valikute printsiipe.

Aastanäitust "Köielkõndija" saab vaadata Tartu kunstimajas 17. jaanuarini.