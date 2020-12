Tallinna linnamuuseum kogub lugusid näituseks koostöös Helsingi linnamuuseumiga

Linnamuuseum ootab lugusid, fotosid ja esemeid, mis on seotud esimeste Helsingi või Tallinna kogemustega. Pole tähtis, kas need on töö-, õppe- või ostureisilt, sõprade juurest, puhkuselt või kontserdil käigult, või teiselt poolt lahte leitud elukaaslane. Ka lugude meeleolu pole ette kirjutatud – muuseum ootab üllatavaid, naljakaid ja koomilisi, tõsiseid ja kurbi lugusid ehk kõike, mida elu on ette toonud.

Lisateavet leiab Tallinna linnamuuseumi kodulehelt.

Näitus valmib Tallinna ja Helsingi linnamuuseumide koostöös mõlemal pool lahte 2021. aasta juunis.