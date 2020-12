Arvustus. "Põgene" – päris paras põnevik

"Põgene" stsenarist-režissööri Aneesh Chaganty'i eelmine film "Otsing" kasutas küll meeldejäävaid tehnilisi võtteid, kuid põnevikukeskne lugu oli ohutult keskpärane. "Põgene" erineb eelkäijast tehnilises leidlikkuses, kuid jutustab sarnaselt ohutu keskpärase loo. Sellegipoolest oli film nauditav ja jõudsin järeldusele, et vast ei peagi alati nii püstise ninaga suhtuma. Kõik põnevikud ei pea olema mitmekihilised mõistusemängud, kus keskmine vaataja ei saa arugi, mis teoksil on. Täiesti oma koht on olemas lihtsatel, hästi tehtud põnevikel.

Teismelisel Chloe'il on mitmeid kurnavaid haigusi halvatud jalgadest astmani. Tema elu on ühetaoline kulgemine, kus nad päevast päeva emaga kahekesi tegelevad haiguste ohjamisega. Varsti hakkab aga Chloe'le tunduma, et kõik pole nii, nagu näib. Juba filmi alguses tekitab küsimusi tõik, et ratastoolis Chloe tuba on mingil põhjusel maja teisel korrusel. Filmi kulg pole just kõige klišeelikum, kuid käänakuid vihjatakse üsna varakult ette ja vaatajaid valejälgedele ei eksitata.

"Põgene" paneb oma ratastoolis peategelase huvitavatesse pingelistesse olukordadesse. Argised asjad, nagu trepid, muutuvad peaaegu ületamatuteks takistusteks. Pinevusele pakuvad vaheldust aga tumehalli huumoriga vürtsitatud hetked ja mõned stseenid koosnevad omamoodi pinge-huumori segust. Üldiselt on film hästi kokku pandud, kuid helitaust on kohati liiga lärmakas, mis pigem segab keskendumast kui et tõstab pinget.

Tegemist on peaosatäitja Kiera Alleni debüütfilmiga ja ole valmis tema näoga intiimselt tutvust tegema. Kaamera jälgib teda lähedalt ja lahkub tema juurest harva. On märkimisväärne, et ratastoolis olevat tegelast mängib ratastoolis olev näitlejanna. Ja asi pole pelgalt vähemuste kaasamises; Allen teeb suurepärase rolli, mis kannab edukalt tervet filmi. Chloe on sümpaatne peategelane. Ta on tahtejõuline, taibukas ja leidlik ning samaaegselt suur osa ajast ka kaitsetu ja hirmsas olukorras. Allen mängib kogu tunnete skaala usutavalt välja. Sarah Paulson aga etendab Chloe ema rolli rõhutatult emotsionaalselt ja Alleni realistlikule esitusele vastandudes eriti tugevates värvides.

Filmis "Põgene" ei kohta eriti verd ega nähtavat vägivalda. Isegi kuri F-tähega sõna on välja lõigatud, mis näitab, et selle filmi sihtgrupp ei ole sõjaarmidega trilleri-veteranid, vaid pigem teismeline publikum. Mitmed Stephen Kingi viited, mis on filmi peidetud, vihjavad sellele, et Chagnaty ehk tahaks sobida sama laiale vaatajaskonnale põnevikužanris nagu see üks kõige laiahaardelisemaid õudusautoreid, keda ta selgelt austab. Esimese kahe filmi põhjal julgeks öelda, et ta tuleb sellega täiesti tublilt toime.