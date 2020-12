Suri maalikunstnik ja graafik Lev Vassiljev

Lahkunud on Eesti kunstnike liidu liige, maalikunstnik ja graafik Lev Vassiljev (20.02.1929–17.12.2020).

Lev Vassiljev sündis 1929. aastal Tuulas inseneri perekonda. Pärast õpinguid Moskva kunstikeskkoolis siirdus ta 1950. aastal Tallinna, kus astus ERKI-sse ja lõpetas õpingud 1956. aastal skulptuuri erialal. Tema õppejõud olid tuntud vanema põlvkonna Eesti skulptorid Enn Roos, Aleksander Kaasik, August Vomm ja paljud teised. Õpingute jooksul kohtus Lev Vassiljev oma tulevase abikaasa Maret Olvetiga, kellega koos lõi mitmeid loomeprojekte ja kes talle kunstiteekonnal alati suureks toeks oli.

Aastatel 1950–1960 kujunes temast raamatuillustraator ja -kujundaja ning koos Maretiga tehti peamiselt Moskva raamatukirjastuste tellimusi. Moskva kunstielu oli sel ajal mitmekesine ja kohtuti ka illustreerimisele pühendunud Ülo Soosteri ning tema sõpruskonnaga.

Aastatel 1966–1970 töötas Lev Vassiljev õppejõuna Moskva Kõrgemas Kunsttööstuskoolis ning 1970–1974 Tallinna Pedagoogilise Instituudi kunstiosakonnas, tegutsedes paralleelselt plakatikunstnikuna. Seejärel töötas Lev Vassiljev peamiselt vabakunstnikuna.

Eesti kunstnike liitu astus Lev Vassiljev 1961. aastal, samuti kuulus ta Eesti vabagraafikute ühendusse, Vene kunstnike ühendusse Eestis ja Eesti maalikunstnike liitu. Lev Vassiljevit on ka rahvusvaheliselt tunnustatud, eriti Soomes, kus tema maalitud akadeemik Jorma Miettineni portee kuulub Ateneum kunstimuuseumi kogusse.

Samuti oli Lev Vassiljev aktiivne näitustel osaleja nii Eestis kui ka välismaal ning on pälvinud mitmeid auhindu. Suurt edu saatis ka eksliibriste loomine – elu jooksul lõi Lev Vassiljev mitusada eksliibrist ja oli Eesti Eksliibrise Ühingu liige ning osales Soomes Turu Exlibris Aboensise kokkutulekutel.

Kunstnik oli tänu kunstikooli haridusele hea käega joonistaja ja loometee jooksul proovis mitmeid eri tehnikaid, nii graafikas kui maalis. Graafikas töötas ta sügavtrüki tehnikas (ofort ja akvatinta), hilisemal loominguperioodil keskendus maalikunstile, kus meelistehnikaks jäi tempera. Lisaks proovis Lev Vassiljev kätt kollaažis ning assamblaažide tegemisel.

Kunstniku käekirja iseloomustas tabav värvide kasutus, mängulisus, mitmekesised teemad, kirglik või isegi romantiline kujutusviis ja maastiku kohatunnetus.

Tööde hulgast võis leida mõningaid poliitilise tooniga töid, samas oli kunstnik väga kiindunud ka mütoloogiasse ja literatuursetesse teemadesse ning tegelaskujudesse, näiteks teoses "Meister ja Margarita". Samuti teostas Lev Vassiljev mitmed portreesid, millest kuulsaim on ofordi tehnikas Arvo Pärdi portree.

Tema loomingus on hulgaliselt erootilisi aktimaale, maastikke ja ka mõningaid abstraktseid teoseid. Kunstikoguja Mart Lepp on kommenteerinud Lev Vassiljevi loomingut tundelisena, kus tempera maalid mõjuvad akvarellidena ja omavad kahte vastandlikku suundumust ja vaatamata Vene avangardi mõjutustele on kunstnik alati proovinud leida omapoolset tõlgendust.

Lev Vassiljev jõudis tähistada 90. juubelit näitustega Tartus Tampere majas ja Kastellaanimaja galeriis Tallinnas, kus eksponeeriti tema maalikunsti ja graafika paremikku, võttes väärikalt kokku kunstniku pikaaegse loomingu. Lev Vassiljev jääb meelde rahuliku meele ja sisetunnet kuulava romantilise loojana, kes nüüd koos oma abikaasa Maret Olvetiga saavad taevavõlvidel uusi loometeoseid luua.

Lev Vassiljevi muldasängitamine toimub 28. detsembril kell 14 Tallinna Metsakalmistul.

Eesti kunstnike liit

Eesti vabagraafikute ühendus

Eesti maalikunstnike liit

Vene kunstnike ühendus Eestis

Eesti kultuuriministeerium