"Plekktrummi raamatud" soovitab Tõnu Õnnepalu, Hasso Krulli ja Ilmar Talve teoseid

Heili Sepp: Tõnu Õnnepalu luulekogu "Pimeduse tunnil"

Plekktrummi raamatud Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR

Sepa arvates on Tõnu Õnnepalu luulekogu vastand saates käsitletud luuletaja Gustav Suitsu loomingule. "Suits kirjutas siis, kui häda oli käes – siis, kui oli igapäev, siis ta ei kirjutanud teps mitte. Aga seda luulekogu lugedes saad aru, et luule on ka nendes hetkedes, kus praktiliselt midagi muud ei olegi. Vähemasti üks sõnumitest on: "Hea tulevik, sa palun ära tüüta mind!"," rääkis Sepp.

Valdur Mikita: Hasso Krulli proosaluulekogu "Tänapäeva askees" ja Andres Ehini valikkogu "Kimbuke sinilolli"

Mikita sõnul on Krulli kogu lihtsalt hea raamat, mille loeb ühe õhtuga läbi, Ehin jällegi on ajatu klassik.

Tiit Hennoste: Ilmar Talve mälestuste teine osa "Kutsumatu külaline" ja Peter Mayle'i jutustus "Aasta Provence'is"

Hennoste andis lugemissoovitusi, mis võiksid aidata üle elada sünge talve. Ilmar Talve mälestused pakuvad Hennoste arvates head pilti sellest, kuidas 1940. aastatel Rootsis eesti pagulasi vastu võeti, samuti toonaste noorte kultuuriinimeste elust. Peter Mayle'i jutustus on jällegi "kõigi mujal elamise raamatute isa", kus lõbusalt ja vaimukalt kirjeldatakse põrkumist teistmoodi kultuuriga.