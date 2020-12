Värske neljalooline lühialbum "Krakow Horse Racing" vaid kinnitab eespool mainitut: müstiline produtsent Olga, kelle puhul räägitakse "Mustamäe underground'ist", otsib tasakaalu tugevate reivibasside ja õhulise retroelektroonika vahel. See ambitsioon on ka imeliselt realiseeritud, tema muusika sobib hästi nii tantsupõrandale kui ka öisteks rännakuteks. Olga on leidnud funktsionaalsuse ja rikkaliku autorielektroonika kuldse kesktee.

Motiivid on kõigis lugudes samad: kirgas ja sillerdav süntesaatorivulin, mida saadab hüpnootiline bassiliin. Vaid EPd lõpetav "Olga's Dream" kaotab ära meloodiajoonise ja kaldub kuskile post-rave'i, ambient'i ja IDM-i vahele. Huvitav on aga see, kuidas Olga jätab teadlikult suure osa oma oskustest varjule. Kõik neli lugu on justkui üksteise töötlused või variatsioonid, äkki võiks isegi öelda, et ta on remiksinud neli korda üht enda lugu.

"Krakow Horse Racing" ei ole eraldiseisvana ehk ülemäära meeldejääv teos – kohati on need lood liigagi ilusaks produtseeritud, ootaks rohkem teravust ja hullust –, kuid eesti underground-elektroonika laiemas narratiivis on see märkimisväärne saavutus. Kui võtta sinna kõrvale veel Liitheli terviklik tantsumuusika visioon, võib kodumaises tantsumuusikas lähiajal suuri asju juhtuma hakata.