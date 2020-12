ETV2 teemaõhtu keskendub filmikunsti 125. aastapäevale

19.30 "Ellujäämise kunst: film" (ETV 2005)

Videofilm oma pulmast või puhkusest pole praegu haruldasem kui pulm ja puhkus ise. Kas teadsite, et alates 1997. aastast on Ameerikas suuresti tänu filmile loovtööstuse eksport suurem kui kogu metalli-, auto-, arvuti- ja keemiatööstuse maht kokku? Film võib õilmitsema lüüa ka turismi. Kas liikuv pilt on võimsaim kunst? "Ellujäämise kunst" annab vastuse, kuidas vaadata teadliku inimesena filme, televisiooni ja videokunsti. Ellujäämise kiirabibrigaadis on Mariann Raisma ja Gaute Kivistiku abilisteks Ilmar Raag, Jaan Toomik, Anne Samlik, Kristiina Davidjants, Ivo Rull, Kristian Taska jt.

20.00 "Kaadris: Mehed ei nuta" (ETV 2012)

1969. aasta 1. jaanuaril vaatajateni jõudnud Sulev Nõmmiku esimene filmikomöödia "Mehed ei nuta" ei taha rahval tänini meelest minna. "Ei meelest läe mul iial...," nii laulab filmis väike laevakapten ja need sõnad käivad ka selle linateose kohta, mille tegelaste repliigid on sööbinud eestlaste keelde ja meelde.

"Kaadris" meenutavad filmi tegemist stsenarist Enn Vetemaa, helioperaator Vambola Vällik ja üks osatäitjatest, Voldemar Kuslap. Kommentaari filmiloo aspektist annab filmikriitik Jaan Ruus, rahva hulgas populaarseks saanud filmikildude olemusest räägib keeleteadlane Martin Ehala. Autor ja toimetaja Jaak Lõhmus, rezissöör Märten Vaher, produtsendid Ruth Heinmaa ja Ingrid Nõmmik.

20.20 "Mehed ei nuta" (Eesti Telefilm 1968)

Ülipopulaarne ja palju tsiteeritud seikluskomöödia unetutest meestest, kes tõelise sanatooriumi asemel viiakse ravile üksikule asustamata saarele. Mehed hakkavad tegutsema, et saarelt pääseda. Varsti selgub, et see on rohkem nagu poolsaare moodi saar. Stsenaristid Enn Vetemaa ja Sulev Nõmmik, reþissöör Sulev Nõmmik, operaator Kaljo Jõekalda, helilooja Ülo Vinter. Osades Ants Lauter, Ervin Abel, Kalju Karask, Lia Laats, Voldemar Kuslap, Endel Pärn, Leo Normet jt.

21.40 "Võta või jäta" (Eesti 2018)

Ühel unisel laupäevahommikul saab 30-aastane ehitaja Erik jalustrabava uudise: endine tüdruksõber Moonika, keda mees pole pool aastat näinudki, on just lapse sünnitanud. Tüdruku. Naine ise pole emaduseks valmis ja kui mees last endale ei taha, läheb tüdrukuke lapsendamisele. Võta või jäta!

Film Eriku pikast, keerulisest ja kohati koomilisest isaks kasvamise teekonnast, mille käigus tavalisest eesti mehest saab igapäevaelu kangelane, Superman, kes on oma isaduse eest valmis küünte ja hammastega võitlema. Mis teeb isast isa

Osades Reimo Sagor, Nora Altrov, Emily Viikman, Liis Lass, Adeele Sepp, Epp Eespäev, Andres Mähar, Egon Nuter, Mait Malmsten. Stsenarist ja režissöör Liina Trishkina-Vanhatalo, produtsent Ivo Felt. Filmil on kirjeldustõlge.

23.20 "Forresteri leidmine" ("Finding Forrester", USA 2000)

Berliini filmifestivalil eripreemia pälvinud kvaliteetdraamas kehastab Sean Connery endist menukirjanikku, kes võtab enda tiiva alla vaesest perest noormehe. Jamal Wallace on tavaline Bronxist pärit Ameerika koolipoiss, kelles nähakse suurt korvpallilootust, kuid kes ise unistab kirjanikuametist. Juhus viib ta kokku erakliku William Forresteriga, kes pälvis aastaid tagasi oma esikromaaniga Pulitzeri preemia. Terava keelega kirjanikust saab Jamali vaimne juhendaja, kellele omakorda noormees õpetab nägema ka elu helgemat poolt. Filmi lavastas kümnete auhindadega pärjatud ameerika sõltumatu lavastaja Gus Van Sant ("Elevant", "Hea Will Hunting"). Paljude Oscariga pärjatud staaride kõrval teeb suurepärase pearolli ka päriselus korvpallurina leiba teeninud noor talent Rob Brown ("Don Jon").