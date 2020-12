ERM ootab pilte ja lugusid lemmikkinkidest

Eesti Rahva Muuseum (ERM) on viimased 30 aastat iga viie aasta järel uurinud, mida jõulude ajal kingitakse ja mida kingiks saadakse. Populaarsemad kingitused on jõudnud püsinäituse "Kohtumised" kingivitriini, mis näitab jõulukinkide muutumist ajas. Iga eestimaalane saab aga siin taas kaasa aidata.

Kas viis aastat tagasi jõudis sinu kinkide sekka õnnetoov rahakonn? Või kas 15 aastat tagasi said mitmed tuttavad lapsed jõuludeks iluvõimlejast Barbie?

Igal aastal on oma hitt-jõulukingid. Kinkide valikut on dikteerinud kauba kättesaadavus, populaarsed filmid ja värskelt ilmunud raamatud, ka üldine elatustase. Eks arvesse lähe tihti ka kingisaaja soovid ja kinkija enda väärtushinnangud.

ERM tahab ka tänavu teada, millised on inimeste selle aasta lemmikkingid, kas mõne kingiga on seotud eriline lugu, kuidas mõjutas koroona-aasta kingivalikut ja kas kingid on sel aastal ise tehtud või ostetud poest või hoopis e-poest.

Kingiinfo kogumisele saab kaasa aidata keskkonnas Rahvalood, kuhu muuseum ootab kingisaajate kaastöid kuni 30. jaanuarini 2021.