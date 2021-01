ETV2 pühapäevane teemaõhtu on pühendatud Peeter Jalakale

"Tähelaev" kell 19.30

Peeter Jalakas on mees, kes tõmbab asja käima ja siis hakkab tal igav, sest on vaja uut väljakutset. Tal on kogu aeg seitse rauda tules. Ta teeb palju, aga rääkida sellest ei armasta.

Saatejuht Johannes Tralla, režissöör Kalev Lepik.

"Jaik" kell 20.45

Von Krahli minisari "Jaik" põhineb EV 100 raames esietendunud samanimelisel teatrit ja kino sünteesival lavaeeposel. Ulmelise loo teljeks on eeldus, et täna Eestis eksisteerivad algatused, nagu geenivaramu, e-residentsus, uuemad teadussaavutused ja start-up'id õnnestub ühendada ning aastaks 2039 on Eesti rahvastik e-residentide abil kasvanud 30 miljonini.

Ühiste pingutustega on loodud kõigest sellest rahvuslikku eetost kandev hüperportaal Jaik peakorteriga Tallinnasse kolitud Eesti Rahva Muuseumis.

"TEDx Tallinn" kell 00.15

TEDx Tallinn on kohalik iseseisvalt korraldatud üritus, mis võimaldab kokkutulnud inimestel jagada TED-konverentsi sarnast kogemust. TEDx Tallinn 2013 toimus 5. mail, mil umbes 500 osaleja ette astus 15 silmapaistvat kõnelejat. Erksa mõttelennu ja peavoolust kõrvalehoidev oluliste ühiskondlike ettevõtmiste vedaja teatrijuht Peeter Jalakas tõstatab teemad, mida oleks mugavam maha vaikida, ning räägib tänasest maailmast ja meie riigist, õnnest ning vajalikkusest.